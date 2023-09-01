В районе пляжа Карон на острове Пхукет обнаружен опасный ядовитый морской моллюск, которого крайне редко можно встретить в прибрежных водах. Об этом сообщают "РИА Новости" с ссылкой на местный телеканал.

Моллюск носит название Glaucus Atlanticus. Его длина составляет около 25–30 сантиметров, внешне он похож на ярко-синего дракона с распростертыми крыльями. По всей вероятности, опасный обитатель океана был выброшен на берег приливом.

Сам моллюск не вырабатывает яд, однако питается ядовитыми физалиями. По этой причине организм Glaucus Atlanticus при пищеварении сохраняет ядовитые клетки съеденной добычи в своих органах. Яд вызывает сильные ожоги, которые при значительной площади поражения могут привести к параличу и даже смерти.

Телеканал призывает путешественников и местных жителей быть осторожными, так как шторм мог принести на Пхукет несколько особей ядовитого моллюска.