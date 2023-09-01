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На пляже Пхукета обнаружили смертельно опасного моллюска

В районе пляжа Карон на острове Пхукет обнаружен опасный ядовитый морской моллюск, которого крайне редко можно встретить в прибрежных водах. Об этом сообщают "РИА Новости" с ссылкой на местный телеканал.

Моллюск носит название Glaucus Atlanticus. Его длина составляет около 25–30 сантиметров, внешне он похож на ярко-синего дракона с распростертыми крыльями. По всей вероятности, опасный обитатель океана был выброшен на берег приливом.

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Сам моллюск не вырабатывает яд, однако питается ядовитыми физалиями. По этой причине организм Glaucus Atlanticus при пищеварении сохраняет ядовитые клетки съеденной добычи в своих органах. Яд вызывает сильные ожоги, которые при значительной площади поражения могут привести к параличу и даже смерти.

Телеканал призывает путешественников и местных жителей быть осторожными, так как шторм мог принести на Пхукет несколько особей ядовитого моллюска.

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