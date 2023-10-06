Самые опасные достопримечательности мира

Что делать, если классические туристические поездки уже надоели и хочется чего-то нового?

Некоторые путешественники любят проверять себя на прочность и отправляются к самым опасным достопримечательностям, чтобы приобрести незабываемый опыт. “Рамблер” расскажет, какие места стоит посетить любителям экстремального отдыха.

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Норт Юнгас роуд, Боливия

Ее второе название – Дорога Смерти. Она соединяет Ла-Пас и Коройко и находится на самом краю горного серпантина. Перепады высот и узкие тропинки не дадут вам пройти эту дорогу без приключений. А если идет дождь, путь становится вдвойне опасным, так как повышается риск схода оползней.

Купель Дьявола, Африка

Эта купель находится в водопаде Виктория, и расположена она на самом краю обрыва. Плавать там можно, но только в определенный период – с сентября по декабрь. Это обусловлено тем, что уровень воды в это время понижается, течение становится не таким сильным, и туристы могут спокойно плавать недалеко от обрыва. Это безопасно, но все же смертельные случаи на водопаде не редкость.

Ian Restall/commons.wikimedia.org

Серные источники, США

Находятся они в национальном парке Йеллоустоун, который занесен в список объектов охраны ЮНЕСКО. Однако на его территории находится множество гейзеров и термальных объектов, которые и представляют главную опасность для человека. В 2016 году один из туристов полностью растворился в одном из кислотных озер, спутав его с безопасным источником. К тому же, в заповеднике есть спящий вулкан, который тоже может представлять опасность.

Mike Goad/Flickr

Национальный парк Долины Смерти, США

Многие туристы погибли в этом парке. В чем его главная опасность? В летний период температура воздуха прогревается до 57 градусов. На территории парка также обитают опасные животные: змеи, скорпионы, пауки и койоты. Долина Смерти – красивое место, но она скрывает множество опасностей.

Justin Mier/Flickr

Кьерагболтен, Норвегия

Эта достопримечательность – булыжник, застрявший между скалами на плато Кьераг. Объем камня составляет порядка 5 кубометров, а под ним находится бездна глубиной в целый километр. На камне постоянно фотографируются туристы. Погибнуть там можно совершив один неверный шаг – достаточно отступиться или попасть под сильный порыв ветра.