Названа самая посещаемая достопримечательность в мире

Самой посещаемой достопримечательностью в мире стал самый высокий небоскреб в мире Бурдж-Халифа в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты). Об этом сообщает Khaleej Times со ссылкой на результаты исследования портала Switch On Business.

Известно, что ежегодно 828-метровую башню посещают около 17 миллионов человек. А доход от входных билетов составляет около 621 миллиона долларов (около 60,5 миллиарда рублей) в год.

На втором месте среди самых популярных достопримечательностей оказался индийский мавзолей-мечеть Тадж-Махал. Каждый год объект привлекает около 7,5 миллиона посетителей.

На третьем месте разместился Ниагарский водопад. Его ежегодно посещает около 13 миллионов человек.

На четвертом месте оказался мост "Золотые ворота" в Сан-Франциско, а на пятом – Эйфелева башня в Париже.