Почему в Новую Зеландию нельзя ввозить гречку
Туристы, прибывающие в Новую Зеландию, должны строго соблюдать местные законы, чтобы избежать штрафов и неприятных ситуаций при въезде в страну.
Существует список запретных продуктов, которые не стоит брать с собой в путешествие. Одним из таких продуктов является гречка. Если вы вдруг захотели взять с родины любимую крупу и насладиться ею в поездке, у вас вряд ли это получится. Почему? Рассказываем в материале "Рамблера".
Запрет на ввоз гречки в Новую Зеландию связан с жесткими фитосанитарными мерами, которые страна принимает для защиты своей экосистемы и сельского хозяйства от потенциальных угроз. Гречневая крупа, как и другие семена, растения, цветы или же почва, может представлять опасность для местной флоры и фауны, а также сельскохозяйственных культур.
Введение новых растений и организмов в экосистему, не являющихся характерными для данной местности, может привести к различным проблемам: возникновению конкуренции с местными видами, распространению болезней, сорняков и вредителей, а также нарушению баланса в природной среде.
Новая Зеландия является островным государством с уникальной экосистемой, и власти проявляют осторожность в отношении завезенных видов. Поэтому, в соответствии с местными законами и нормативами, ввоз гречки на территорию Новой Зеландии запрещен, хотя, возможно, получится найти ее в магазине.
Что еще нельзя ввозить? К ввозу в Новую Зеландию запрещены любые виды орехов, овощей, фруктов, трав, продуктов молочного, а также мясного производства.
У путешественников могу даже проверить подошву или спросить, ставили ли они свою палатку на чужой земле. Поэтому лучше всего заранее ознакомиться с правилами ввоза и обратиться к местным властям или сотрудникам таможенной службы. Кроме того, все въезжающие туристы обязаны заполнить выдаваемую в самолете иммиграционную карточку, в которой необходимо указать имеющиеся товары, которые подлежат карантинному контролю. При прохождении таможни их тщательно проверят и, возможно, уничтожат.