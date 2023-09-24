Почему туристам грустно после посещения Парижа

Представьте, что вы приезжаете в страну, в которой давно хотели побывать. Возможно, вы пересмотрели массу фильмов или прочитали не меньше количество книг об этой стране и представляли ее определенным образом. Мозг ассоциирует ее с конкретными достопримечательностями, блюдами, образами, атмосферой и др.

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И вот наконец-то настал день Х. По прибытии вы гуляете по городу, изучаете хорошо известные вам локации, музеи и кафе. Однако эффекта «вау» не случается: в реальности все выглядит не так уж завораживающе и волшебно. Вроде бы ничего страшного не произошло, но все же вы ощущаете разочарование, вам грустно и тоскливо. Разве не обидно так разочароваться в чем-то?

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Оказывается, для описания подобного состояния в психиатрии есть специальный термин – парижский синдром. «Рамблер» расскажет об истории и причинах его появления.

История

В 1980-ые годы японцы стали чаще обычного обращаться ко врачам за помощью. Они жаловались на головные боли, тревогу, легкие галлюцинации и учащенное сердцебиение. Видимых оснований на то, на первый взгляд, не было, но вскоре специалисты выявили фактор, который объединял таких пациентов: все они недавно вернулись из Франции.

В результате психиатры ввели новый термин «парижский синдром», под которым подразумевалось психическое расстройство с вышеперечисленными признаками. При этом японские врачи обратили внимание, что в зоне риска находятся молодые девушки в возрасте 25-30 лет, которые переезжали в столицу Франции и проживали здесь от нескольких месяцев до нескольких лет.

Причины

Подобное самочувствие вызывали неприветливое поведение местных жителей, языковой барьер, различия в менталитете и привычное для путешественников переутомление. Кроме того, японские специалисты не могли не отметить культурную романтизацию образа Парижа, который принято считать городом любви.

«Как оказалось, психика путешественников из Японии не готова к посещению таких городов, как Париж. Они едут, надеясь на гостеприимство, а встречают полную противоположность. Их нервы не выдерживают такой нагрузки», – объяснял один из психологов.

Критика

Считается, что на сегодняшний день парижский синдром изжил себя.

Если первое время психологи и психиатры критиковали термин и явление, которое оно описывало, в связи с невозможностью выявить конкретные симптомы у пациентов, а также отнесения такого состояния к одной из форм обычного шока, то сейчас приводятся следующие аргументы.