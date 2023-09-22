3 совета для самостоятельных туристов, которые спасут отдых

Путешествие без туроператора может стать как невероятным отдыхом, так и сущим кошмаром. Многое в данном случае зависит от степени подготовленности туриста.

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Если вы никогда не путешествовали самостоятельно, перед поездкой крайне важно убедиться в том, что вы учли все детали.

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Подробнее о том, как подготовиться к путешествию так, чтобы оно наверняка удалось – читайте в материале "Рамблера".

Бронируйте жилье только на проверенных сайтах

А еще обязательно изучайте отзывы. Плохая гостиница может испортить впечатление даже от самой приятной поездки. Вот почему к выбору жилья важно подходить тщательно. Пользуйтесь проверенными сервисами и обращайте внимание на комментарии жильцов, которые уже побывали в отеле или апартаментах. Вполне возможно, что на фото объект размещения выглядит куда лучше, чем в реальной жизни.

Если вы забронируете отель на подозрительном сайте, вполне возможно, что ваши деньги попадут к мошенникам, а не к настоящему отелю. В первую очередь насторожить должна слишком низкая цена за комфортные апартаменты.

Оформите медицинскую страховку

Стандартная медицинская страховка, как правило, стоит не дороже 1000 рублей, но она может уберечь вас от серьезных неприятностей в отпуске. Только представьте: вы долго ждали отпуск, копили на него, оказались в пункте назначения, и у вас внезапно заболел зуб. Обезболивающие не помогают, отдыхать вы не можете. Если в страховку включены услуги стоматолога, вы сможете обратиться в местную клинику за экстренной помощью.

То же самое относится к другим серьезным ситуациям – например, перелому или опасной инфекции.

Позаботьтесь о трансфере