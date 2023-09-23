4 направления для соло-путешественников: видео
Путешествовать в одиночку – отличный способ познать себя и мир. Такой формат путешествий дает полную свободу и гибкость в планировании маршрута и расписания.
Вот несколько направлений, куда можно отправиться в самостоятельное путешествие:
Таиланд
Страна древних храмов, тропических пляжей и дешевого отдыха привлекает множество одиноких путешественников. Особенно популярны Бангкок, остров Пхукет и Паттайя. В Таиланде легко найти других туристов для компании и веселого времяпрепровождения.
Кипр
Гостеприимный средиземноморский остров с живописными горными и морскими ландшафтами. Идеальное место для спокойного отдыха и изучения культуры. Посетите столицу Никосию и курорт Айя-Напа.
Гоа
Индийский штат на берегу Аравийского моря славится роскошными пляжами, яркими вечеринками и доступными ценами.
Об остальных местах для путешествий в одиночку рассказали в видео на странице @Sletaem.by.
Ранее мы писали о том, что нужно знать о пляжах Доминиканы.