Путешествовать в одиночку – отличный способ познать себя и мир. Такой формат путешествий дает полную свободу и гибкость в планировании маршрута и расписания.

Вот несколько направлений, куда можно отправиться в самостоятельное путешествие:

Таиланд

Страна древних храмов, тропических пляжей и дешевого отдыха привлекает множество одиноких путешественников. Особенно популярны Бангкок, остров Пхукет и Паттайя. В Таиланде легко найти других туристов для компании и веселого времяпрепровождения.

Кипр

Гостеприимный средиземноморский остров с живописными горными и морскими ландшафтами. Идеальное место для спокойного отдыха и изучения культуры. Посетите столицу Никосию и курорт Айя-Напа.

Гоа

Индийский штат на берегу Аравийского моря славится роскошными пляжами, яркими вечеринками и доступными ценами.

Об остальных местах для путешествий в одиночку рассказали в видео на странице @Sletaem.by.