Что нужно знать о пляжах Доминиканы: видео
Доминикана славится своими прекрасными пляжами с белоснежным песком и изумрудной водой. По всему побережью раскинулись роскошные курорты с ультрасовременными отелями.
Одним из самых популярных пляжей является Баваро.
Он расположен в одноименном курортном городке на восточном побережье острова. Пляж Баваро отличается особенно мелким и чистым песком. Вдоль побережья расположены многочисленные отели, рестораны, магазины. Вода в море прозрачная и спокойная, без сильных волн.
Не менее знамениты пляжи курорта Ла-Романа. Но одна из особенностей этих мест – коралловые рифы неподалеку от берега.
Это рай для любителей сноркелинга и дайвинга.
Вдоль побережья также расположено множество отелей, кафе, магазинов.
Об этом рассказала в своем видео блогер @Alina_traveler_.
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