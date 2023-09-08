Доминикана славится своими прекрасными пляжами с белоснежным песком и изумрудной водой. По всему побережью раскинулись роскошные курорты с ультрасовременными отелями.

Одним из самых популярных пляжей является Баваро.

Он расположен в одноименном курортном городке на восточном побережье острова. Пляж Баваро отличается особенно мелким и чистым песком. Вдоль побережья расположены многочисленные отели, рестораны, магазины. Вода в море прозрачная и спокойная, без сильных волн.

Не менее знамениты пляжи курорта Ла-Романа. Но одна из особенностей этих мест – коралловые рифы неподалеку от берега.

Это рай для любителей сноркелинга и дайвинга.

Вдоль побережья также расположено множество отелей, кафе, магазинов.

Об этом рассказала в своем видео блогер @Alina_traveler_.