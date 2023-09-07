Как выглядит сказочный отель-конструктор в Нидерландах

В нидерландском городке под названием Зандам находится удивительного внешнего вида четырехзвездочный отель. Он напоминает игрушечный домик, который привычнее увидеть в детской комнате и в более миниатюрных размерах, нежели на оживленной улице в реальности.

© Inntel Hotels Amsterdam Zaandam / booking.com

Как выглядит сказочный отель-конструктор и какие номера предлагает своим посетителям – в материале "Рамблера".

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Расположение

Гостиница является идеальным местом не только для знакомства с городом Зандам и прогулок по его окрестностям, но и для поездки в Амстердам – жемчужину Северной Европы, которая завлекает путешественников со всего мира. Поездка на поезде до центрального вокзала столицы Нидерландов займет 12 минут, а до аэропорта Схипхол можно добраться всего за 18 минут.

Inntel Hotels Amsterdam Zaandam / booking.com

Отель располагается на одной из главных улиц города, поэтому имеет достаточно высокий балл за геолокацию. Неудивительно, что как туристы, так и местные жители приходят на него полюбоваться и сделать памятные фото на фоне необычного фасада.

Номера

Inntel Hotels Amsterdam Zaandam / booking.com

Примечательно, что внутри гостиница выглядит минималистично: светлые стены, серые полы и аналогичных оттенков мебель. Интерьер номеров также можно охарактеризовать как достаточно сдержанный: исключение составляют нанесенные на стены репродукции, которые лаконично вписываются в обстановку.

Развлечения

Inntel Hotels Amsterdam Zaandam / booking.com

Отдыхающим предлагаются не только уютные и комфортные номера со всеми необходимыми благами современного мира, но и спа-салон с бассейном, а также бар-ресторан на набережной.

Отзывы

Гостиница пользуется популярностью. Туристы хвалят ее за уютные номера, высококлассное обслуживание, удобное расположение и, конечно же, запоминающийся внешний вид.