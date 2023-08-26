Что посмотреть в Тбилиси за один день

Тбилиси — столица Грузии, один из самых старейших городов на земле. Посмотреть все достопримечательности за один день не получится, но можно увидеть самые главные из них.

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“Рамблер” разобрался, что можно посмотреть в Тбилиси за сутки.

Парк Рике

Небольшой современный парк расположен на берегу реки. В нем есть скамейки, дорожки для прогулок, кафе, спортивные площадки. Также можно увидеть Культурный центр. Это здание выглядит как две лежащие трубы, а через дорогу от него находится президентский дворец.

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Туристы могут рассмотреть его, если поднимутся на обзорную площадку. Перед Культурным центром расположен мост Мира с сетчатой стеклянной крышей. Он также сконструирован в современном стиле. Вечером и ночью на мосту можно рассмотреть лампочки, загорающиеся на его крыше.

Канатная дорога и крепость Нарикала

Нижняя станция канатной дороги ведет к древней крепости Нарикала. Подъем занимает всего 2 минуты, но вид, открывающийся из кабины, поражает своей красотой.

Посетить крепость Нарикала можно бесплатно. В одной из ее башен расположена смотровая площадка, с которой открывается вид на город.

Ботанический сад

Огромный заповедник растянут на 218 гектаров. В нем можно увидеть различные растения: от небольших цветков до величественных кипарисов.

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Ботанический сад разделен на несколько секторов: лекарственные травы, японский сад, розарий, экзотические цветы. В нем есть ажурный мост и фонтаны: это идеальное место, чтобы почувствовать себя наедине с природой.

Серные бани Абанотубани

Несколько разноцветных зданий, стоящих рядом, выглядят довольно необычно. Это знаменитые серные бани, о которых с восторгом писал еще А.С. Пушкин. В комплексе расположено более тридцати зданий, построенных 15 веков назад.

Парк Мтацминда