Бархатный сезон: 5 лучших вариантов для отдыха за границей

Бархатный сезон обычно приходится на период после летнего сезона, когда погода все еще комфортная, а туристическая инфраструктура сохраняется. Это отличное время для отпуска, когда можно насладиться достопримечательностями и пляжами без большого количества туристов. Тариел Гажиенко, эксперт и владелец международной сети туристических агентств GiTravel, поделился своими рекомендациями о лучших вариантах отдыха в этот период. Подробнее — в материале "Рамблера".

В Турции бархатный сезон начинается в сентябре и продолжается практически до середины ноября. По словам эксперта, наиболее благоприятным месяцем для путешествия в эту страну является октябрь. В это время цены значительно снижаются, а температура воздуха и воды остается идеальной, около 26-27 °C.

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Вторая половина сентября и начало октября - отличное время для того, чтобы насладиться солнечными ваннами в Абхазии. Цены на отели и развлечения становятся ниже, что делает посещение страны более доступным для тех, кто ограничен в бюджете.

Если сравнивать качество отдыха и температуру воды с Турцией, конечно Абхазия уступает. Но преимуществом здесь будет то, стоимость поездки значительно ниже. Тариел Гажиенко Бизнес-тренер и владелец международной сети туристических агентств GiTravel

Он также рассказал, что в странах Европы, куда доступны чартерные перелеты и пакетные туры, есть возможность найти выгодные предложения в конце сезона. В сентябре и октябре много привлекательных вариантов для посещения Кипра, Черногории, Хорватии и Греции. Пакетные туры в эти направления родаются в хорошем соотношении цены и качества. Однако, по словам Гажиенко, стоит учитывать, что сейчас путешествия в Европу осуществляются главным образом через чартерные рейсы с пересадками.

Египет и ОАЭ — это более теплые страны, поэтому бархатный сезон там приходится на середину декабря. Зимой цены в этих странах значительно ниже, чем в пик сезона, а температура воздуха и воды остается комфортной для отдыха. Поэтому, отправившись туда, вы также сможете получить идеальное соотношение цены и качества. Тариел Гажиенко Бизнес-тренер и владелец международной сети туристических агентств GiTravel

Важно вернуться из этих стран до Нового года, так как в этот период времени стоимость любого тура в любую страну возрастает.

Поэтому, чтобы избежать переплат, рекомендуется планировать свое путешествие таким образом, чтобы улететь до начала зимних праздников.