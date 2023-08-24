За что можно получить пожизненный запрет на въезд в страну

Пожизненный запрет на въезд — самое строгое наказание, которое может применить страна по отношению к иностранцу. В таком случае его имя и фамилия заносятся во все базы данных, и даже после их замены его все равно не пустят в страну.

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Пожизненный запрет практически невозможно снять, но в некоторых случаях люди нанимают дорогих адвокатов для обжалования запрета. Иногда это действительно удается, но происходит крайне редко. О том, за что страны чаще всего дают пожизненный запрет на въезд, — в материале “Рамблера”.

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Иммиграционные нарушения

К иммиграционным нарушениям относится целый ряд запретов. Речь может идти о нарушении цели пребывания в стране. Например, если человек приехал как турист по соответствующей визе или безвизовому режиму, но потом начал нелегально зарабатывать в стране. В таком случае зарплата у него неофициальная, он не платит налоги, но оборот денег сохраняется — это прямое нарушение законодательства любой страны.

Еще одно популярное нарушение — нахождение в стране после того, как максимальные сроки пребывания в ней закончились. Несмотря на то, что между некоторыми странами также есть визовые соглашения, но даже по безвизу человек с другим гражданством может находиться в стране определенное количество времени. Исключение — виза, которая позволяет ему оставаться в стране на определенный срок, например, время работы или учебы.

Нарушение законодательства

Административные нарушения не влекут за собой запрет на въезд в страну, но более тяжкие преступления могут способствовать пожизненному запрету на въезд в страну. Ситуацию может усугубить то, что человек скрывался от властей или имел отягчающие обстоятельства при совершении преступления.

В таком случае человека депортируют из страны и делают вывод, о том, что он может стать угрозой безопасности для граждан и своей страны. Тогда ему запрещают въезд пожизненно и передают на родину.

Неуплата штрафов