“Буддийский рай”: чем славится гора Фаньцзиншань
В Китае есть место, обладающее удивительным разнообразием природы. Это гора Фаньцзиншань.
На самом деле, это одно из пяти особых мест для китайских буддистов. Эта гора находится в провинции Гуйчжоу. Подробнее - в материале "Рамблера"
Буддийский контекст
Этот горный массив приобрел свое священное значение настройки Мин (XIV-XVII веков). В этот период провинция Гуйчжоу стала местом обогащения для верующих. Название Фаньцзиньшань переводится с китайского как "буддийский рай". Гора олицетворяет место духовной гармонии и результата.
Богатство природы и духовности
Гора Фаньцзиншань входит в горную цепь Улин, в которой представлены великолепные виды спортивных и климатических зон. Высота гор варьируется от 500 метров до 2,5 км. Здесь расположено святилище Будды веселья, Будды Милефо. Местные храмы и буддийские сооружения стали частью этой живописной местности.
Заповедник
Гора Фаньцзиншань получила статус заповедника международного значения и охраняемой зоны от ЮНЕСКО. Ограниченный доступ для туристов помогите сохранить историческое и культурное богатство этой местности. Виды с вершины горы захватывают дух, особенно после дождя, когда радуга расцветает над окрестностями.
Путь к мистике
Подъем на вершину Фаньцзиньшань требует смелости и отзывчивости. Атмосферная лестница, высеченная на краю скалы, образует остроты приключению. Среди этих высот можно ощутить ауру духовности и богатство веры, пропитавших этот уголок земли.