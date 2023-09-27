“Буддийский рай”: чем славится гора Фаньцзиншань

В Китае есть место, обладающее удивительным разнообразием природы. Это гора Фаньцзиншань.

На самом деле, это одно из пяти особых мест для китайских буддистов. Эта гора находится в провинции Гуйчжоу. Подробнее - в материале "Рамблера"

Буддийский контекст

Этот горный массив приобрел свое священное значение настройки Мин (XIV-XVII веков). В этот период провинция Гуйчжоу стала местом обогащения для верующих. Название Фаньцзиньшань переводится с китайского как "буддийский рай". Гора олицетворяет место духовной гармонии и результата.

Богатство природы и духовности

Гора Фаньцзиншань входит в горную цепь Улин, в которой представлены великолепные виды спортивных и климатических зон. Высота гор варьируется от 500 метров до 2,5 км. Здесь расположено святилище Будды веселья, Будды Милефо. Местные храмы и буддийские сооружения стали частью этой живописной местности.

Заповедник

Гора Фаньцзиншань получила статус заповедника международного значения и охраняемой зоны от ЮНЕСКО. Ограниченный доступ для туристов помогите сохранить историческое и культурное богатство этой местности. Виды с вершины горы захватывают дух, особенно после дождя, когда радуга расцветает над окрестностями.

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