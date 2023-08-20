Куда поехать осенью, если хочется на море

Когда летний сезон отпусков уже прошел, то кажется, что и теплая погода закончилась. Но это не так: отдыхать осенью гораздо лучше, чем летом.

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Погода не такая жаркая, а цены зачастую становятся ниже, потому что количество туристов уменьшается. “Рамблер” разобрался, где россияне могут найти теплое море осенью.

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Турция

В сентябре погода в Турции нормализуется. Обычно она варьируется в пределах 28-32 градусов. Это ощущается куда комфортнее, чем июльские +37. Туристические агентства в сентябре работают, все развлечения доступны для туристов так же, как и летом.

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Море в сентябре прогревается до +28 градусов, а вот в ноябре становится уже прохладным —- температура составляет +22 градуса. С сентября цены в местных магазинах снижаются, а в октябре достигают своего минимума.

Это очень приятный бонус для осенних туристов — купить сувениры и одежду в Турции можно очень выгодно. Осенью в Турции можно посетить Кемер и Мармарис. Осенью, как и летом, для туристов также доступны экскурсии на Памуккале и в Каппадокию.

Абхазия

Абхазия — идеальный вариант для отдыха в “бархатный сезон”. Море прогревается до 30 градусов и остается теплым. Солнце осенью в Абхазии светит не ярко, поэтому вероятность обгореть снижается до минимума. Однако погода может быть переменчива: поэтому перед поездкой стоит уточнить прогноз на ближайшее время.

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Осенью в Абхазии много фруктов: инжира, винограда, граната, хурмы и киви. Это отличное время, чтобы насладиться красивыми пейзажами и местным колоритом. Можно посетить религиозный центр Новый Афон или насладиться красотой озера Рица.

Грузия

Средняя температура в сентябре колеблется в районе 25-28 градусов. Море в это время остается теплым +25 градусов, а значит можно смело купаться. Осенью цены на жилье в Грузии снижаются, так как начинается спад туристического сезона.

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