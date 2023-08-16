3 загадочных места Алтая, которые стоит посетить

Алтайский край — один из самых загадочных уголков России. Его даже принято называть "Колыбелью мира", ведь, по мнению некоторых, именно с Алтая люди начали расселяться по всему миру. Эта земля хранит множество тайн, а местные жители привыкли считать здешнюю природу живой.

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Подробнее о загадочных местах Алтая — в материале "Рамблера".

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Тархатинский мегалитический комплекс

Alexandr frolov/commons.wikimedia.org

Тархатинский мегалитический комплекс также называют Алтайским Стоунхенджем. Он действительно напоминает британский мегалит, однако размеры алтайского сооружения значительно меньше. Рядом с селом Кош-Агач в строгий круг выложены камни, которые при этом еще и ориентированы по сторонам света. Некоторые уверены, что эта постройка является прототипом древнего календаря. Другие убеждены в том, что на самом деле на этом месте захоронены шаманы.

Результаты научных экспедиций показали, что это собрание огромных камней было привезено издалека. А один камень из круга даже напоминает трон. Кто-то считает, что если сесть на него, то можно очистить свою энергетику от негатива.

Каракольская долина

Maksim Teltsov/commons.wikimedia.org

Каракольская долина еще известна как Долина смерти. Считается, что долину так прозвали из-за большого количества древних захоронений в этом месте. Там нашли примерно 5 тысяч культурно-исторических и архитектурных памятников. Среди них: балбалы и плиты, петроглифы, алтари каменных стел. Долина смерти практически не тронута цивилизацией, поскольку со всех сторон она окружена горами.

Некоторые уверены, что каракольские курганы были не просто местом древних захоронений, но и настоящим кладбищем. Считается, что там закапывали врагов и жертв ритуальных убийств.

Кызыл-Чин

Alexandr frolov/commons.wikimedia.org