3 загадочных места Алтая, которые стоит посетить
Алтайский край — один из самых загадочных уголков России. Его даже принято называть "Колыбелью мира", ведь, по мнению некоторых, именно с Алтая люди начали расселяться по всему миру. Эта земля хранит множество тайн, а местные жители привыкли считать здешнюю природу живой.
Подробнее о загадочных местах Алтая — в материале "Рамблера".
Тархатинский мегалитический комплекс
Тархатинский мегалитический комплекс также называют Алтайским Стоунхенджем. Он действительно напоминает британский мегалит, однако размеры алтайского сооружения значительно меньше. Рядом с селом Кош-Агач в строгий круг выложены камни, которые при этом еще и ориентированы по сторонам света. Некоторые уверены, что эта постройка является прототипом древнего календаря. Другие убеждены в том, что на самом деле на этом месте захоронены шаманы.
Результаты научных экспедиций показали, что это собрание огромных камней было привезено издалека. А один камень из круга даже напоминает трон. Кто-то считает, что если сесть на него, то можно очистить свою энергетику от негатива.
Каракольская долина
Каракольская долина еще известна как Долина смерти. Считается, что долину так прозвали из-за большого количества древних захоронений в этом месте. Там нашли примерно 5 тысяч культурно-исторических и архитектурных памятников. Среди них: балбалы и плиты, петроглифы, алтари каменных стел. Долина смерти практически не тронута цивилизацией, поскольку со всех сторон она окружена горами.
Некоторые уверены, что каракольские курганы были не просто местом древних захоронений, но и настоящим кладбищем. Считается, что там закапывали врагов и жертв ритуальных убийств.
Кызыл-Чин
Кызыл-чин уже давно окрестили "марсианскими пейзажами". Фантастические ландшафты своим цветом и практически полным отсутствием растительности действительно напоминают поверхность Марса. В переводе с тюркского "Кызыл-чин" означает "красное ущелье". Кто-то говорит, что Кызыл-чин — настоящий филиал Марса на Земле. Такие яркие оттенки красного эта местность получила из-за большого содержания киновари — ртутной руды.