Лучшие пляжи Сухума: реальные отзывы туристов

"Здесь очень красивое и кафе с хорошей кухней. Все так стильно сделано, что непонятно, в какой вообще стране ты. Можно позавтракать с шикарным видом и отправиться загорать. Кстати, пляж здесь галечный, но вода в этом районе чаще всего очень спокойная и прозрачная. В сочи таких мест просто не найти", — пишет туристка.