Лучшие пляжи Сухума: реальные отзывы туристов
Абхазия уже долгое время остается в числе самых популярных направлений у россиян. Летом солнечную республику посещают десятки тысяч российских туристов. Столица Абхазии может похвастаться невероятным колоритом, красивой набережной, стильными кафе и хорошими пляжами.
"Рамблер" расскажет, где в Сухуме искать хорошие оборудованные пляжи.
Мокко пляж
Большая часть Черноморского побережья галечная, но в Абхазии есть живописные песчаные пляжи. В Сухуме особой популярностью пользуется пляж "Мокко". Там не только мягкий песок, но и хорошо оборудованная территория с шезлонгами, красивыми прибрежными кафе и барами.
"На Мокко ездят все. Местным здесь тоже очень нравится. Парковка, несколько классных кафе, стильные шезлонги и горячий песок. Из баров играет музыка, прямо к пляжу приносят напитки и еду. Очень комфортно и красиво, а из центра ехать 5-10 минут", - делятся впечатлениями туристы.
Пляж находится в районе Синоп. Добраться до неги из города можно легко на такси или маршрутке.
Delmare
Галечный, но очень красивый пляж находится при ресторане Дельмаре в районе Маяк, куда можно добраться на маршрутке с центрального рынка или такси из любой точки города.
"Здесь очень красивое и кафе с хорошей кухней. Все так стильно сделано, что непонятно, в какой вообще стране ты. Можно позавтракать с шикарным видом и отправиться загорать. Кстати, пляж здесь галечный, но вода в этом районе чаще всего очень спокойная и прозрачная. В сочи таких мест просто не найти", — пишет туристка.
Городской пляж
В центре Сухума, если идти вдоль набережной Махаджиров, есть хорошо оборудованный галечный пляж. Здесь есть шезлонги, раздевалки, прибрежные кафе и магазины:
"На городском пляже есть все для отдыха. Очень круто, что после пляжа, можно прогуляться по центральной набережной - это самое популярное место в городе. Тут хорошие вкусные кафе и рестораны и очень красиво!".