Абхазия в августе: стоит ли ехать туда отдыхать
Планируя отдых, важно учесть все нюансы: погода, курорт, отель, трансфер, возможные соседи – список можно продолжать довольно-таки долго. Неизменной популярностью у российских путешественников пользуется Абхазия в августе.
«Рамблер» рассказывает, стоит ли ехать на отдых в Абхазию в августе, как подготовиться к поездке и что там нужно обязательно посмотреть.
Что нужно знать заранее
- Погода. Планируя поездку, посмотрите заранее прогноз погоды. В августе в Абхазии много солнечных дней, но поскольку – это горы, погода здесь может быть переменчивой. Для вечерних прогулок возьмите ветровку и толстовку.
- Туристический сезон. Август считается пиковым месяцем для туризма в Абхазии. В этот период может быть больше туристов и повышенные цены на размещение и услуги.
- Личные предпочтения. Выбирая отель, заранее узнайте, какие услуги и развлечения вам будут доступны на территории отеля, чтобы не было разочарований.
Что посмотреть в Абхазии
Абхазия предлагает множество достопримечательностей для туристов. Вот несколько из них:
- Город Сухум. Исследуйте старый город Сухум, где вы найдете множество исторических зданий, узких улочек и красивых пляжей.
- Гагра. Посетите курортный город Гагра, известный своими пляжами, парком "Дендрарий" и Гагрским храмом.
- Новый Афон. Съездите в Новый Афон, чтобы увидеть его главную достопримечательность – Новоафонский монастырь, который считается одной из крупнейших православных обителей в мире.
- Руины античного города Анипа. Отправьтесь в руины античного города Анипа, где вы сможете увидеть остатки древних построек и амфитеатра.
- Гора Ходжал. Если вы большой любитель гор, сюда вам нужно обязательно. Походить, посмотреть, подышать. Отсюда открывается прекрасный вид на страну.
Жемчужина Абхазии – озеро Рица
Озеро Рица – одно из самых популярных туристических мест в Абхазии. Вот несколько причин, по которым люди предпочитают посещать озеро Рица:
- Красота природы: Озеро Рица окружено горами и лесами, что создает живописные пейзажи. Туристы могут наслаждаться кристально чистой водой озера и красивыми видами на окружающую природу.
- Возможности для активного отдыха. На озере Рица можно заниматься различными видами активного отдыха, такими как каякинг, рыбалка, пикник и прогулки по окрестностям.
- Историческое значение. Озеро Рица имеет историческое значение для абхазского народа. В прошлом оно служило важным местом для проведения религиозных и культурных церемоний.
- Близость к другим достопримечательностям. Озеро Рица находится недалеко от других популярных туристических мест в Абхазии, таких как Гагра и Новый Афон. Поэтому туристы могут легко посетить несколько интересных мест за одну поездку.
- Разнообразие развлечений: Вокруг озера Рица есть много ресторанов, кафе и гостиниц, где туристы могут отдохнуть, насладиться местной кухней и провести ночь.
Но имейте в виду, купаться в озере нельзя. У него сложный и недостаточно изученный рельеф, невысокая температура воды и непредсказуемые подводные течения – купание в таких условиях может быть смертельно опасно.
Как добраться до Абхазии
- Авиаперелет до Сочи. Из аэропорта в Адлере можно заказать трансфер. Также из Сочи можно добраться до КПП «Псоу» на автобусе, такси или арендованном автомобиле. До границы с Абхазией всего восемь километров.
- Железнодорожный транспорт. Из Москвы ходит поезд до Сухума, но билеты нужно бронировать заранее, чтобы выбрать лучшие места. Дорога займет около 40 часов.
- Автобусы и маршрутки. Из Сочи, Москвы и некоторых других городов в Абхазию можно приехать на рейсовом автобусе.
- Личный автомобиль. Многие путешественники выбирают этот способ. Собственная машина позволяет не зависеть от билетов и расписания и планировать маршрут как угодно.
Нужна ли виза в Абхазию
Туристам из России достаточно предъявить внутренний российский паспорт, а детям до 14 лет понадобится свидетельство о рождении. Больше никаких документов не нужно.