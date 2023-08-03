Отели "три звезды" в Гагре: реальные отзывы

"На полу чьи-то волосы. Раковина желтая, вся в воде. Вода из крана течёт ржавая и пахнет очень железом. Вся одежда оранжевая. [...]. Я не любитель писать негативные или отрицательные отзывы, но хуже чем этот гест, не встречал нигде!! Если прибирать и мыть ванную комнату после каждого гостя, как это положено, то претензий бы не было!!!".