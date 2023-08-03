Отели "три звезды" в Гагре: реальные отзывы
Город Гагры является одним из самых популярных направлений среди курортов Абхазии у россиян. И неспроста: от границы до Гагры ехать всего 20 минут, а аэропорт Сочи от пограничной зоны отделяет всего восемь километров.
Город славится своей удивительной природой, гостеприимством местных и чистым морем. Объектов размещения в Гагре не так много, однако есть несколько трехзвездочных отелей.
Какие-то из них туристы хвалят, иные же рекомендуют обходить стороной. Реальные отзывы туристов об отелях категории "три звезды" в Гагре ищите в материале "Рамблера".
Одна из путешественниц отметила, что в отеле "Sunrise Garden" предлагали хороший завтрак и в целом ассортимент блюд в любое время дня был весьма хорошим:
"Все отлично. Очень вкусные завтраки (можно брать по-факту), также можно заказать обед и ужин.".
Однако нашлись и те туристы, завтрак которых омрачили небольшие размеры столовой:
"Мало места в столовой, утром на завтраке негде садиться отдыхающим, приходится ждать".
Многие туристы отмечали удобное расположение отеля, хороший сервис и интерьер:
"Отель – находка по расположению! Вид, море рядом, вид на парк, шикарный ресторан и парк в 10 минутах.
Сам отель свежий и чистый!
Бассейн тёплый, купались и в дождь, и при 5 градусах тепла.
А так кругом чистота, дизайн очень приятный, все свежее и новое.
Самое главное, что в отличие от других отелей, вы точно получите вид или на замок и горы, или на парк и море!!!".
В числе негативных отзывов также была жалоба на платные тапочки:
"Такому уровню отеля рекомендую или сделать тапочки бесплатными, или, если продаёте уже за 100р, то купите покачественнее!".
"Гостевой дом Рафаэль" туристы оценили за уют и гостеприимство хозяев:
"Понравились приветливые и доброжелательные хозяева, ухоженная территория, много зелени, большая кухня. Очень тихо, спокойно и по-домашнему уютно. Хорошо, что в любое время было и холодная и горячая вода, удобства (душ и туалет) в самом номере, всегда исправный кондиционер".
Однако один из путешественников отметил, что в объекте размещения было крайне грязно:
"На полу чьи-то волосы. Раковина желтая, вся в воде. Вода из крана течёт ржавая и пахнет очень железом. Вся одежда оранжевая. [...]. Я не любитель писать негативные или отрицательные отзывы, но хуже чем этот гест, не встречал нигде!! Если прибирать и мыть ванную комнату после каждого гостя, как это положено, то претензий бы не было!!!".
В отеле "Сабина" туристы отметили наличие кухни и всех необходимых предметов быта в номере:
"В номере есть небольшая кухня, для семьи очень хорошо, в любой момент могли перекусить, особенно после поздних экскурсий. В номере есть обогреватель, выручал в холодные дни, фен, на этаже гладильная доска с утюгом".
Кроме того, путешественники оценили расположение отеля:
"Расположение отличное, рядом все, что необходимо для отдыха – остановка маршруток, рынок центральный, море, кафешки".
Однако, несмотря на плюсы, туристы также рассказали о минусах отеля:
"Кровать большая, но необходимо заменить матрац. Спать не удобно, пролежали с краев. Вентиляция в душевой комнате совсем не справляется, постоянно сырость. Сыро и в самой комнате".