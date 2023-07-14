Как взрослые отдыхают в летних лагерях: реальные отзывы

Для взрослых, которые скучают по юности, стал доступен новый вид отдыха — поездка в летний лагерь. Там путешественников ждут смены с песнями у костра, развлечениями и всем тем, что в детстве казалось невыносимой рутиной.

© Unsplash

“Рамблер” собрал отзывы взрослых, опробовавших этот вид отдыха, о том, как это происходит.

Видео дня

Существует несколько видов летних лагерей для взрослых, в том числе и тематических. Если вы любите спорт, то можно поехать в лагерь на йогу. Для творческих людей существуют арт-лагеря. Они есть не только в Подмосковье, можно поехать в лагерь с выездом на море и с активным путешествием. Все зависит только от финансовых возможностей и ваших целей.

Как правило, в каждой смене лагеря — не более 20 человек. С ними работают вожатые, которые целый день занимают отдыхающих. Распорядок дня зависит от типа лагеря, но даже в нетворкинг-лагерях дают время на отдых.

“Чувствую себя отдохнувшей, набравшейся сил на новую трудовую неделю, с нетерпением жду следующих заездов”, “Программа настолько насыщенная, что на первом же мероприятии забываешь про стеснение, а к концу дня все уже стали каким-то знакомыми и родными, потому что задания направлены на сплочение не только внутри отряда, но и с другим отрядом. Сложилось ощущение, что провела в лагере неделю”, “Я себя ощутила в детстве, организация нашего отдыха была на высшем уровне. С большим удовольствием приеду к вам еще”, — пишут благодарственные отзывы отдохнувшие. (Прим. ред. — здесь и далее орфография и пунктуация сохранены)

Если вы едете в обычный детский лагерь, то там будете заниматься активностями, которые помогут сплотиться с другими гостями, конкурсы и эстафеты. Если вы хотите попасть в более продвинутый тематический лагерь, то для этого придется потрудиться. Дело в том, что организаторы заранее отбирают людей для поездки и могут отказать, но предоплаченную сумму возвращают.

“Пытаюсь выяснить, в чем дело. Но в ответ приходит сообщение: в соответствии с корпоративной политикой мы имеем право на озвучивать причины отказа! Нас не знают, никогда не видели, не разговаривали. Понять, по какой причине нам отказали в предоставлении услуги, так и не получилось”, — написала свой отзыв одна из девушек, которая хотела поехать в нетворкинг-лагерь.