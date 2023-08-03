Куда поехать в сентябре, чтобы продлить лето

Бархатный сезон в сентябре — идеальное время для отдыха. Туристов становится меньше, жара спадает, а вода остается теплой. Идея поехать на отдых в начале осени может помочь продлить лето благодаря хорошей погоде и возможности искупаться.

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О том, куда можно поехать для того, чтобы продлить лето, — в материале “Рамблера”.

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Турция

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Несмотря на то, что цены на отдых в Турции выросли в 2023 году, в сентябре стоимость путевок может снизиться. В этой стране в сентябре начинается идеальный бархатный сезон, в который можно и купаться, и ездить на экскурсии. Однако для отдыха осенью лучше выбирать южные курорты. На тех, которые расположены на Западе, бархатный сезон заканчивается слишком быстро из-за дождей и ветра.

Средняя температура воды в Турции в сентябре составляет 28 градусов. По вечерам может быть прохладно, поэтому захватите с собой несколько кофт с длинным рукавом.

Грузия

Прямое авиасообщение и открытая сухопутная граница мотивирует россиян все чаще ездить на отдых в Грузию. Бархатный сезон здесь длится до середины октября, поэтому на пляжах Батуми все еще очень многолюдно. Если вы хотите уединения, но все равно рассматриваете Грузию, можете поехать отдыхать в другие города, расположенные на побережье.

Для тихого отдыха в Грузии рассмотрите Кобулети, Уреки, Сарпи и Квариати. Эти курорты имеют выход к морю, которое остается теплым первую часть осени.

Таиланд

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Осенью курорты Таиланда вновь открываются для туристов после сезона дождей. С сентября здесь стартует сезон, поэтому будьте готовы к обилию путешественников около основных достопримечательностей. Однако в сентябре цены по-прежнему низкие, поэтому Таиланд можно смело выбирать для бюджетного отдыха.