Как выбрать отель с хорошим пляжем в Турции

Ошибиться с хорошим отелем в Турции очень легко, так как ожидания могут не совпасть с реальностью. Не всегда фото передают всей картины, поэтому туристы могут оказаться разочарованными.

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О том, как выбрать отель в Турции ,чтобы пляж точно вас порадовал, — в материале “Рамблера”.

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Выбирайте первую линию

Если отель расположен на первой линии, значит у него точно есть свой пляж с бесплатными лежаками и зонтами для постояльцев. Отели на второй, третьей линиях и далее предлагают туристам городской, а не пляжный отдых. В таком случае вам придется ходить на общественный пляж, где нет лежаков и зонтов или их предоставляют за дополнительную плату.

Кроме того, на общественных пляжах сохраняется опасность того, что ваши вещи будут украдены, а также могут отсутствовать комнаты для переодевания и туалеты.

Посмотрите карту

Посмотрите на карту города, где расположен ваш отель. В Турции многие отели на первой линии были построены в бухтах, что защищает их от выброса грязи и мусора на берег. Бухты выступают естественным фильтром для воды в море, поэтому такие пляжи менее загрязнены и даже в период цветения воды там не так много грязи и водорослей.

Однако отели, расположенные в бухтах, сильно завышают цены. Они знают, что туристы предпочитают такие пляжи, поэтому ставят высокую стоимость на проживание.

Тип пляжа

В Турции есть как галечные, так и песчаные пляжи. И тут уже все зависит от предпочтений отдыхающих. Тем, кто путешествует с детьми, лучше обратить внимание на песчаные, так как детям комфортнее передвигаться по песку, а не по острой гальке, об которую можно удариться или пораниться. Туристам, которые любят нырять и исследовать морское дно лучше рассматривать галечные пляжи. В таком случае вода будет более прозрачной и прохладной для заплыва.

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