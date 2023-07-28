4 негласных правила разных стран, которые уберегут от стыда за границей

Для того, чтобы отдых в незнакомой стране прошел как по маслу, перед поездкой важно ознакомиться с особенностями менталитета местных жителей.

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Небольшие бытовые действия могут по-настоящему сыграть вам на руку: где-то люди просто обрадуются вашей вежливости, где-то сделают скидку, а где-то знания некоторых местных особенностей уберегут от плохого опыта.

Подробнее о фактах, которые следует выучить на зубок перед поездкой за рубеж – в материале "Рамблера".

Выходите из дома заранее и пользуйтесь навигатором (Япония)

Для туриста Япония может стать настоящим лабиринтом. Даже если вы будете передвигаться исключительно по навигатору, вам наверняка придется не раз потеряться в здешних улочках. Даже популярные заведения в Японии бывает найти не так-то просто. Именно поэтому, если вы договорились с кем-то о встрече в этой стране, постарайтесь выйти из дома хотя бы на полчаса раньше –так у вас куда больше шансов прийти вовремя.

Не держите руки в карманах во время разговора (Германия)

Если немец заметит, что вы держите руки в карманах во время беседы, он сочтет это грубым знаком неуважения. Кроме того, здесь не принято класть руки на колени во время застолья. Оказавшись на обеде у немецкой семьи, старайтесь класть руки на стол.

Держите дистанцию с противоположным полом (Индия)

Оказавшись в Индии со своим партнером, помните о том, что активно проявлять чувства здесь крайне нежелательно. Под запретом не только объятия и поцелуи, но даже безобидные на первый взгляд прогулки за руку. Некоторые местные могут невербально высказать свое раздражение, а некоторые сделать словесное замечание.

Аккуратно обращайтесь с палочками для еды (Китай)