5 правил дорожного этикета, которые многие игнорируют

Дорожный этикет – это негласные правила, которые принято соблюдать во время путешествий. Кто-то следует им интуитивно, а кто-то раз за разом нарушает, тем самым раздражая других попутчиков.

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Если вы из тех людей, кто уважает чужое право на комфорт, постарайтесь следовать правилам дорожного этикета, чтобы не спровоцировать неприятную ситуацию.

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Подробнее о том, что не стоит делать в поездке – в материале "Рамблера".

Употреблять остропахнущие продукты

В замкнутом пространстве некоторые запахи становятся еще сильнее и потому могут доставлять немалый дискомфорт пассажирам. Откажитесь в поездке от фастфуда, лапши быстрого приготовления и других горячих блюд, которые имеют стойкий запах. Отдавайте предпочтение чему-то более нейтрайльному: например, фруктам, овощным салатам и снекам.

Закидывать ноги

Во время полета, а также путешествия в сидячем поезде или автобусе ваши ноги должны находиться внизу. Некоторые пассажиры любят упираться ногами в спинку впереди стоящего кресла, класть ноги на подлокотники попутчиков спереди, а иногда и вовсе закидывать ноги на кресла спереди. Такое поведение мешает не только другим пассажирам, но и вашей безопасности: в случае сильной турбулентности в самолете можно пострадать.

Просить уступить место

В последнее время цены на разные места в самолетах и поездах отличаются. Как правило, при бронировании билета путешественник может выбрать необходимое место и доплатить за него. Именно поэтому просить в поездке незнакомого человека поменяться с вами местами – дурной тон. Исключением является лишь тот случай, когда вы хотите предложить кому-то свое улучшенное место в обмен на стандартное.

Громко разговаривать

Громкие разговоры в общественном транспорте – то, что неизменно вызовет неодобрительные взгляды окружающих. Уважайте право других на спокойствие и комфорт: разговаривая по телефону, старайтесь делать это вполголоса и даже не думайте включать громкую связь.

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