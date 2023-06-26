5 правил дорожного этикета, которые многие игнорируют
Дорожный этикет – это негласные правила, которые принято соблюдать во время путешествий. Кто-то следует им интуитивно, а кто-то раз за разом нарушает, тем самым раздражая других попутчиков.
Если вы из тех людей, кто уважает чужое право на комфорт, постарайтесь следовать правилам дорожного этикета, чтобы не спровоцировать неприятную ситуацию.
Подробнее о том, что не стоит делать в поездке – в материале "Рамблера".
Употреблять остропахнущие продукты
В замкнутом пространстве некоторые запахи становятся еще сильнее и потому могут доставлять немалый дискомфорт пассажирам. Откажитесь в поездке от фастфуда, лапши быстрого приготовления и других горячих блюд, которые имеют стойкий запах. Отдавайте предпочтение чему-то более нейтрайльному: например, фруктам, овощным салатам и снекам.
Закидывать ноги
Во время полета, а также путешествия в сидячем поезде или автобусе ваши ноги должны находиться внизу. Некоторые пассажиры любят упираться ногами в спинку впереди стоящего кресла, класть ноги на подлокотники попутчиков спереди, а иногда и вовсе закидывать ноги на кресла спереди. Такое поведение мешает не только другим пассажирам, но и вашей безопасности: в случае сильной турбулентности в самолете можно пострадать.
Просить уступить место
В последнее время цены на разные места в самолетах и поездах отличаются. Как правило, при бронировании билета путешественник может выбрать необходимое место и доплатить за него. Именно поэтому просить в поездке незнакомого человека поменяться с вами местами – дурной тон. Исключением является лишь тот случай, когда вы хотите предложить кому-то свое улучшенное место в обмен на стандартное.
Громко разговаривать
Громкие разговоры в общественном транспорте – то, что неизменно вызовет неодобрительные взгляды окружающих. Уважайте право других на спокойствие и комфорт: разговаривая по телефону, старайтесь делать это вполголоса и даже не думайте включать громкую связь.
Пытаться заговорить с человеком в наушниках
Если человек надел наушники, значит, он решил спокойно послушать музыку, аудиокнигу, подкаст или медитацию. Что очевидно – такой пассажир скорее всего не расположен к общению с незнакомыми людьми. Именно поэтому не стоит беспокоить попутчика в наушниках без серьезных на то причин.