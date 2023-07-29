Почему Памир называют крышей мира

Памирское нагорье, горная система в Центральной Азии, затрагивает территории Индии, Афганистана, Таджикистана, Киргизии и Китая. Вопрос о природных границах дискуссионен, что привело к геополитической борьбе между Российской и Британской империями. Подробнее о Памире — в материале "Рамблера".

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Памир называют "Крышей мира", хотя существуют более высокие горы, потому что это плоскогорье. Единственное плоскогорье, которое находится выше уровня моря, чем Памир, — это Тибет. Однако название "Крыша мира" было дано давно, когда точных измерений еще не проводили.

Климат на Памире суровый с долгой зимой и коротким летом. Зимний сезон длится с октября по апрель, с температурой, падающей до -50 градусов. Летом температура обычно не превышает 20 градусов.

Высшая точка Памира находится на территории Китая и составляет 7.719 метров. В системе Памира насчитывается 4 семитысячника. Она также отличается большим количеством ледников, включая один из самых протяженных ледников мира, площадью около 700 км2, находящийся в Центральном Таджикистане.

Лучшее время для поездки на Памир - с мая по сентябрь. Летом может быть жарко в долине, но с высотой температура падает. В зимний сезон путешествие становится сложным из-за снегопадов и отсутствия общественного транспорта в местности. Для комфортного путешествия рекомендуется договориться с турфирмой об аренде джипа на всем промежутке пути.