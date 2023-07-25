В каких городах Турции самое дешевое жилье

Дешевизной отдыха Турция похвастаться не может. За последние несколько лет стоимость путевок в эту страну выросла, в связи с чем россияне ищут альтернативы в виде других стран или более дешевых городов.

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В Турции есть дорогие и дешевые курорты. Перелет туда обойдется в круглую сумму, а вот на жилье можно сэкономить. О том, куда поехать, чтобы не отдавать за жилье целое состояние, — в материале “Рамблера”.

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Аланья

Это — город-курорт, который расположен недалеко от популярного туристического центра Анталии. Здесь находится достаточно много отелей у моря, поэтому местных жителей здесь не так много. Аэропорт находится в 120 километрах от курорта, поэтому здесь дешевое жилье. Береговая линия не очень широкая, поэтому большинство отелей и квартир расположены очень близко к морю, в районе гор проходит трасса федерального значения. Еще Аланья славится отсутствием центрального водоснабжения, поэтому в отелях течет опресненная морская вода, которую ни в коем случае нельзя пить.

Несмотря на недостатки, это — шикарный город для туристов, особенно для тех, кто хочет остаться в отеле с “Все включено” и не выезжать на экскурсии.

Мерсин

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Этот город — крупный областной центр на юге Турции, расположен на средиземном море. Сам по себе город очень красивый, но не очень популярен у туристов, из-за чего жилье здесь достаточно дешевое. Дело в том, что в Мерсине практически нет пляжей, порт занимает очень большую часть территории. Поэтому, бронируя отель в Мерсине, будьте готовы к тому, что до места для купания придется ехать на общественном транспорте. Также в Мерсине отдыхать можно в не сезон, так как жилье дешевое и можно добраться до основных достопримечательностей Турции.

Кемер

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Кемер можно назвать целым туристическим районом, так как к нему прилегают разные морские курорты. Преимущественно в Кемер люди едут для семейного отдыха, поэтому большинство отелей здесь тихие и спокойные, нигде нет шумных вечеринок. Кроме того, Кемер расположен достаточно далеко от основных достопримечательностей Турции, поэтому на большое количество экскурсий съездить не удастся.