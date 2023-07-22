Почему в Турции чай пьют только из маленьких узких стаканчиков: видео

Во всем мире чай является самым потребляемым напитком после воды. Но несмотря на то, что чай впервые появился в Китае, именно в Турции этот напиток пьют в самых больших объемах.

При этом турки разработали свой собственный способ приготовления и питья черного чая, который стал образом жизни и частью местной культуры. Куда бы вы ни пошли в Турции, в знак дружбы и гостеприимства вам предложат чай или кофе, в любом месте и в любое время, до или после еды.

Но вы замечали, что пока во всем мире чай пью из широких кружек, в Турции его всегда подают в маленьких стеклянных стаканчиках особой формы. Смотрите видео о том, почему турки придумали пить свой любимый напиток именно из таких чашек.