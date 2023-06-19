Водятся ли агрессивные акулы в Турции

На сегодняшний день в мире насчитывается более 500 видов акул. Несмотря на многочисленные исследования до сих пор наверняка не известно, у берегов каких стран можно столкнуться с опасными хищниками. Тигровые акулы, как правило, обитают в водах Африки, Индонезии и Австралии. Белые – в прибрежных водах США, Мексики, Австралии, Новой Зеландии и ЮАР.

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В то же время последних можно встретить и на пляжах популярных у туристов Кубы и Аргентины. А ведь есть еще и другие разновидности из семейства этих рыб.

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Турция, в свою очередь, является одним из самых излюбленных направлений как у российских, так и у европейских туристов. Сейчас лето, и многие отправляются в отпуск именно в эту страну, чтобы насладиться купанием в уже прогревшейся морской воде и принятием солнечных ванн.

Можно ли встретить агрессивных акул у берегов Турции – в материале "Рамблера".

Морские обитатели

По словам эксперта Всемирного союза охраны природы Хасана Кабасакала, всего в водах Турции обитает около 38 видов акул. При этом в Мраморном море предположительно проживают 15 видов хищников, а в Черном – менее 10. Если их и можно встретить, то у южного побережья Эгейского и Средиземного морей.

У берегов страны водятся, например, китовая акула, которая достигает до 20 метров в длину, и менее крупная обыкновенная центрина. Они преимущественно питаются планктоном, и люди их не интересуют, отмечает эксперт.

Стоит ли бояться

Несмотря на то что случаи нападений морских хищников на отдыхающих фиксировались в Турции начиная с 1881-го года и вплоть до 2019-го года, следует иметь в виду следующее.

Во-первых, акулы обычно не подплывают близко к берегу и сами же боятся громких звуков и движений в воде. Они могут оказаться на побережье, но не целенаправленно. Во-вторых, приманкой для хищников зачастую служат куски рыбы и мяса, которые выбрасывают в море рыбаки.

В-третьих, на сегодняшний день достаточно развиты меры предосторожности против нападений акул на людей. Например, гостиницы натягивают у берегов сетки, которые затрудняют доступ акулам. Периодически можно увидеть моторные лодки, проплывающие недалеко от побережья: их звуки также отпугивают любую живность. Помимо этого, почти на всех пляжах дежурят смотрители, которые в случае чего должны предупредить отдыхающих о надвигающейся опасности.

По мнению морского биолога Мерта Гёкальпа, вероятность нападения акулы на туриста в прибрежных водах Турции крайне низкая.