Не только море: лучшее место Турции, похожее на другую планету

Скорее всего вы начинали свое знакомство с Турцией с пляжных курортов и системы All Inclusive, затем многие едут в Стамбул — город на стыке Европы и Азии. Но все эти места мы часто видим в лентах на фото наших друзей, а на самом деле современная Турция хранит в себе земли древних государств.

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"Рамблер" расскажет о невероятном месте в Турции, которое похоже на другую планету.

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До 1980-х годов это место было секретом, о котором почти не говорили. Его главными посетителями были туристы, которые катались на подъемниках и автостопом по знаменитой тропе хиппи, которая привела их из Европы в Азию. Даже когда массовые турпакеты стали популярными, туристические компании избегали Каппадокии и продавали поездки только на пляжные курорты Турции. Однако когда самостоятельные путешествия стали популярными во всем мире, Каппадокия неожиданно получила то внимание, которого она заслуживает. О чем вся эта шумиха и что делает Каппадокию такой уникальной?

Сюрреалистический пейзаж

Уникальный, покрытый скалами пейзаж, совсем не похожий на другие регионы Турции, поражает всех, кто видит его впервые. Многие говорят, что место похоже на луну или какую-то другую планету.

Миллионы лет назад три ныне спящих вулкана извергали лаву по всему региону, и со временем она затвердела. Однако скорость ветра медленно разрушала части скалы, создавая глубокие ущелья, длинные зеленые долины и странные скальные образования, известные как волшебные дымоходы. Такие места, как Эсентепе или смотровая площадка Голубиной долины, славятся прекрасными видами, простирающимися на многие километры вдаль, а путешественникам нравятся Ихлара, Голубиная и Красная долины

Полеты на воздушном шаре

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Каппадокия — одно из лучших мест в мире для полетов на воздушном шаре. В этом месте на рассвете в небо взмывают десятки разноцветных воздушных шаров. Летая на шарах, туристы могут восхищаться лунными пейзажами и песчано-скальными долинами.

Однако многие говорят, что еще более невероятное зрелище получается, если встречать рассвет и наблюдать за шарами в горах. Есть специальные смотровые площадки, куда можно придти самостоятельно, занять место и ждать рассвета. В лучах розово-желтого солнца вы вдруг заметите как в небо поднимаются шары. Это настоящая сказка!

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Пещерные отели и четыре города на выбор

Тысячи лет назад живущие на этих землях греки и армяне заметили, что они могут быстро выдолбить туфовую скалу, оставленную вулканами. Они вырезали из него пещеры, в которых зимой было тепло, а летом прохладно. Когда туризм пришел в Каппадокию, традиционные дома стали отелями в скалах. В наши дни технологии и тенденции дизайна позволили владельцам отелей предложить аутентичный опыт пребывания туристам, но со всеми современными удобствами. Поверьте, жить в аутентичном отеле в скале и просыпаться под звуки минаретов — невероятное наслаждение.

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Посетители выбирают один из четырех городов для пребывания в Каппадокии. Гёреме является центральным туристическим центром благодаря автовокзалу и излюбленным местом для пеших туристов. Учисар — небольшой элитный курорт. Ортахисар по-прежнему сохраняет свою сельскую и традиционную атмосферу, в то время как Ургуп является современным городом и излюбленным местом для крупных автобусных туроператоров, доставляющих путешественников в регион.

Пещерные церкви

Исторически Каппадокия была одним из первых мест, принявших христианство. Помимо использования ландшафтных камней для строительства пещерных домов, местные жители построили церкви, лучшие из которых в наши дни находятся в музее под открытым небом Гёреме . Внешняя архитектура пещерных церквей, датируемая в основном 11- м и 12 -м веками, не вызывает восхищения, но внутренние библейские фрески, украшающие потолки, являются прекрасными произведениями древнего искусства.

Во время исламского османского владычества местные жители использовали церкви как сараи для голубей, поскольку они им были не нужны, а в те дни сохранение старых построек не было главным приоритетом. Фрески были разрушены навсегда, но масштабная реставрация вернула многим из них былую славу.

Подземные города