Не только Минск: что смотреть в Беларуси

Столица Беларуси, Минск, привлекает все больше туристов. Они приезжают для того, что посмотреть на архитектуру, изучить историю города и страны, а также сравнить жизнь в Беларуси с Россией.

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Однако в стране стоит смотреть не только столицу. Есть масса других городов с интересными достопримечательностями. О них — в материале “Рамблера”.

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Брест

Своей славой город обязан Брестской крепости и истори о ее обороне. Это — город-герой, где есть одноименный мемориальный комплекс. Кроме того, стоит обратить внимание на архитектуру города: она очень разнообразна и включает в себя огромный комплекс из церквей и соборов. Здесь также расположены специализированные музеи: железной дороги, археологический, военный.

Поэтому если вы хотите осмотреть весь Брест, то вам понадобится не один день. Для тех, кто приезжает сюда на сутки, лучше пройтись по основным памятным местам и прогуляться по центру города.

Беловежская пуща

Один из самых крупных природных заповедников в Европе. Именно здесь сохранился реликтовый лес, который рос на территории Европы еще в Доисторические времена. На территории расположен не только природный парк, но и различные музеи, посвященные ботанике, а также флоре и фауне заповедника. Здесь можно встретить зубров, зайцев, волков, лис и других млекопитающих — всего около 60 видов.

Ехать в Беловежскую пущу стоит для того, чтобы насладиться природой, посмотреть на животных и посмотреть на уникальный лес, который существовал тысячи лет назад.

Гродно

Этот город туристы называют одним из самых красивых в Беларуси. Он действительно напоминает Европейские города своими узкими улицами с брусчаткой, малоэтажными постройками и двум замкам — старому и новому. По Гродно нужно гулять, сидеть на берегу реки и любоваться атмосферой. В центре города можно забраться на бесплатную смотровую площадку, а также посетить рестораны белорусской кухни.