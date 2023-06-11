В Беларуси действуют бесплатные туристические программы

Ряд белорусских музеев, замков, санаториев, храмов и ресторанов можно посетить бесплатно в рамках "Путешествуй. Чувствуй. Вдохновляйся". Об этом сообщает "Мир 24".

Акция направлена на развитие внутреннего туризма в Беларуси. Кроме того, многие программы посвящены истории республики.

Посетители отмечают, что в повседневной жизни забывают, насколько важно знать о прошлом своей страны, о том, как в ней раньше был устроен быт:

"Очень интересно увидеть нашу страну, что было раньше, как люди жили – это красиво", — говорит гость одного из музеев Павел Ходосов.

Акция в Беларуси продлится до 11 июня.