Мнения: стоит ли ехать в Армению в июле

Говорят, что весь Ереван сейчас похож на одни большие московские Патриаршие пруды — здесь всюду слышна русская речь —причем в армянской столице сейчас и туристы из России, и релоканты.

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"Рамблер" расскажет о том, стоит ли отправляться в Армению в июле.

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Лето всегда было лучшим временем для путешествий. Но как на счет солнечной Армении? Не будет ли там слишком жарко?

"Лето в Армении и правда очень жаркое, и сухое. Но если вы хорошо переносите жару и были, например, летом в Египте или ОАЭ, Армения покажется для вас раем. Да, здесь сухой климат и нет моря, но вы можете спастись в самую жару днем в уютных кафешках или позагорать на крышах с бассейнами (в Ереване есть хорошие pool-клубы) или съездить отдохнуть на Севан.

Потому в целом жара вам не должна сильно помешать, на экскурсии можно ездить с утра, а вечером выходить гулять по Еревану — здесь очень яркая ночная жизнь, классные бары, джаз-клубы...", — рассказывают туристы

Бродить по Еревану на закате — одно удовольствие. Вы можете прогуляться по Северному проспекту, выпить вина в одном из кафе на живописной улице Сарьяна, а потом насладиться ярким шоу поющих фонтанов на площади Республики.

"Так как довольно жарко, в июле самое время отведать фруктов, которыми богата Армения. В основную часть месяца можно попробовать абрикосы — армянские абрикосы вы запомните на всю жизнь. В июле пробуйте все - вишню, персики, арбуз и дыню. Фрукты здесь имеют настоящий глубокий вкус. Да что уж говорить, даже воздух другой", — делятся впечатлениями опытные посетители Армении.

Праздники и события

В июле проходит ежегодный кинофестиваль «Золотой абрикос». Это масштабное и ответственное мероприятие, которое, безусловно, стоит посетить. Еще один повод – арбузный праздник, который проходит 14 июля на Лебедином озере в центре Еревана. Отправляйтесь туда с детьми, чтобы полакомиться арбузами.