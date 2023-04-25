Как спланировать отдых в Греции и заодно погулять в Армении

Российские туристы уже долгое время "отрезаны" от популярных европейских курортов, потому что прямых рейсов из России нет. Однако, туроператоры ищут способы решения этой проблемы.
Так, туроператор Pac Group запустил относительно недорогие туры в Грецию на летний сезон — туристам предложат прилететь из России в Ереван, а оттуда отправиться на греческий курорт.
Компания выкупила блок мест на рейсах авиаперевозчика Aegean Airlines из столицы Армении на греческий Родос и обратно. Такая программа начнется 15 июня и продлится до 14 сентября. Рейсы в Салоники из Еревана будут осуществляться дважды в неделю — по четвергам и воскресеньям. Цены на недельные путевки в Грецию с
начинаются от 134 тысяч рублей на двоих в трехзвездочном отеле. "Рамблер" расскажет, как спланировать бюджетное путешествие сразу по двум самым древним странам в мире.
Так как в новые путевки не входят билеты в Ереван, вы можете подобрать их сами, так чтобы у вас, по прилету в Армению, было пару дней для самостоятельного отдыха, а потом уже можно будет начинать путевку в Грецию с туроператором.
Ереван — красивый город с тысячелетиями истории. На самом деле, армянская столица старше Рима и здесь, определенно, будет интересно всем.
Конечно, двух дней недостаточно, чтобы увидеть все достопримечательности Еревана, но эти места позволят вам погрузиться в атмосферу города и насладиться его красотой. Особенно приятно, что после древнего и живописного Еревана, можно будет отправиться в Грецию, которую также можно считать колыбелью цивилизации.
Из Еревана уже намного проще попасть в Европу — есть рейсы и на курорты и в другие интересные города. Независимо от того, отправитесь ли вы на Родос самостоятельно или с туроператором, стоит подумать, чем заняться на курорте.
Родос — это один из крупнейших островов Додеканесского архипелага в Греции. Он привлекает туристов своим обилием исторических достопримечательностей, потрясающими пляжами, кристально чистым морем, живописными городскими улицами и традиционной греческой кухней.
Одной из главных достопримечательностей острова является его исторический центр, старый город Родос, который был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это удивительное место, где сохранились древние стены и замки, а также узкие улочки, таверны и магазины с сувенирами.
Еще одна достопримечательность Родоса — это акрополь Линдос, расположенный на холме в окружении кристально чистого моря. С вершины холма открывается потрясающий вид на бухту и город Линдос. Здесь вы можете насладиться великолепными пейзажами, посетить древние храмы, театры и фортификационные сооружения.
Кроме того, Родос славится своими пляжами, которые отмечены голубыми флагами за чистоту моря и пляжей. На острове более 40 пляжей, где можно позагорать, поплавать в море или заняться водными видами спорта. Некоторые из самых популярных пляжей — Элия, Цампика, Колимбия и Прасониси.
Наконец, Родос предлагает гостям богатую культуру и кухню, среди которых стоит отметить традиционные греческие таверны, где можно попробовать местные деликатесы, такие как овощи-гриль, мусаку и фету. В центре города также много кафе и ресторанов, где можно насладиться живой музыкой и танцами под открытым небом.