Как спланировать отдых в Греции и заодно погулять в Армении

Российские туристы уже долгое время "отрезаны" от популярных европейских курортов, потому что прямых рейсов из России нет. Однако, туроператоры ищут способы решения этой проблемы.

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Так, туроператор Pac Group запустил относительно недорогие туры в Грецию на летний сезон — туристам предложат прилететь из России в Ереван, а оттуда отправиться на греческий курорт.

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Компания выкупила блок мест на рейсах авиаперевозчика Aegean Airlines из столицы Армении на греческий Родос и обратно. Такая программа начнется 15 июня и продлится до 14 сентября. Рейсы в Салоники из Еревана будут осуществляться дважды в неделю — по четвергам и воскресеньям. Цены на недельные путевки в Грецию с

начинаются от 134 тысяч рублей на двоих в трехзвездочном отеле. "Рамблер" расскажет, как спланировать бюджетное путешествие сразу по двум самым древним странам в мире.

Так как в новые путевки не входят билеты в Ереван, вы можете подобрать их сами, так чтобы у вас, по прилету в Армению, было пару дней для самостоятельного отдыха, а потом уже можно будет начинать путевку в Грецию с туроператором.

Прекрасный Ереван: что посмотреть за двое суток

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Ереван — красивый город с тысячелетиями истории. На самом деле, армянская столица старше Рима и здесь, определенно, будет интересно всем.

Посетите Северный проспект — это одна из главных улиц города, где расположены многие исторические здания, магазины, рестораны и кафе.

Загляните в Эребуни — одну из старейших крепостей в регионе, расположенную на южных окраинах города.

Обязательно посетите центральный рынок города — Вернисаж, где вы найдете большое количество сувениров и национальных изделий.

Посетите знаменитый Каскад — это художественный комплекс, расположенный на склоне холма. Он состоит из множества террас, на которых расположены скульптуры, фонтаны и музеи.

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Погуляйте по красивой набережной — здесь есть множество ресторанов и кафе, где можно насладиться местной кухней и живой музыкой.

Посетите Музей истории Армении — это один из самых больших музеев страны, в котором собрана многовековая история Армении.

Загляните в Гарни — древнюю христианскую обитель, расположенную недалеко от города. Этот комплекс зданий был построен в 4 веке и считается одним из главных памятников армянской архитектуры.

Конечно, двух дней недостаточно, чтобы увидеть все достопримечательности Еревана, но эти места позволят вам погрузиться в атмосферу города и насладиться его красотой. Особенно приятно, что после древнего и живописного Еревана, можно будет отправиться в Грецию, которую также можно считать колыбелью цивилизации.

Живописный Родос: чем остров интересен туристам

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Из Еревана уже намного проще попасть в Европу — есть рейсы и на курорты и в другие интересные города. Независимо от того, отправитесь ли вы на Родос самостоятельно или с туроператором, стоит подумать, чем заняться на курорте.

Родос — это один из крупнейших островов Додеканесского архипелага в Греции. Он привлекает туристов своим обилием исторических достопримечательностей, потрясающими пляжами, кристально чистым морем, живописными городскими улицами и традиционной греческой кухней.

Одной из главных достопримечательностей острова является его исторический центр, старый город Родос, который был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это удивительное место, где сохранились древние стены и замки, а также узкие улочки, таверны и магазины с сувенирами.

Еще одна достопримечательность Родоса — это акрополь Линдос, расположенный на холме в окружении кристально чистого моря. С вершины холма открывается потрясающий вид на бухту и город Линдос. Здесь вы можете насладиться великолепными пейзажами, посетить древние храмы, театры и фортификационные сооружения.

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Кроме того, Родос славится своими пляжами, которые отмечены голубыми флагами за чистоту моря и пляжей. На острове более 40 пляжей, где можно позагорать, поплавать в море или заняться водными видами спорта. Некоторые из самых популярных пляжей — Элия, Цампика, Колимбия и Прасониси.

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