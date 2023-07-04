Где находится отель с номерами в виде винных бочек
Сфера туризма не стоит на месте. На сегодняшний день не составит труда найти временное пристанище на свой вкус: роскошную 5-звездочную гостиницу в самом центре пункта назначения, скромный, но уютный хостел в более спокойном районе или уединенный кемпинг вдали от цивилизации.
Опытных путешественников, вероятно, трудно чем-либо удивить. Существуют различные телепередачи и блоги, в которых показываются в том числе самые необычные отели в мире. К ним, например, можно отнести ледяной Icehotel в шведском Юккасъярви или балийский Mara River Safari Lodge, в котором отдыхающие проживают на одной территории с бегемотами и жирафами.
Есть еще один уникальный отель, который не населен дикими животными и не построен из нестандартных материалов. Несмотря на это он также пользуется популярностью среди туристов и удивляет посетителей своим внешним видом. Подробности – в материале "Рамблера".
В 2009-м году в нидерландском городе Ставорен возвели небольшой трехзвездочный отель, который, вероятно, приглянулся бы Дионису. А все потому что локация располагает необычными номерами в виде… винных бочек. Предполагается, что заботящиеся об окружающей среде местные жители решили не избавляться от громоздких сооружений, а использовать их по другому назначению.
Несмотря на скромный наружный вид, выполненные из древесины круглые комнаты могут похвастаться уютными кроватями приличных размеров, телевизорами, беспроводным интернетом и душевой с туалетом. Есть и королевские номера – в них предусмотрена сауна.
Для тех, кто не готов кардинально менять обстановку и ночевать в винной бочке, есть стандартные номера. Они достаточно просторные и современные.
Перекусить можно не выходя за пределы гостиницы, так как на ее территории работает небольшой ресторанчик. Он расположился под открытым небом посреди сада.
За одну ночь в "винной бочке" двум гостям придется отдать около 190 долларов. В стоимость включен завтрак. Обычный номер обойдется в 150 долларов.
Отзывы отдыхавших здесь путешественников разнятся. Одни отмечают удивительную атмосферу локации, другие жалуются на блеклое освещение и духоту в номерах. Как правило, в гостинице останавливаются на 1-2 ночи: за это время туристы успевают обзавестись новыми эмоциями и прокатиться под парусом по близлежащей местной реке.