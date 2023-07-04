Где находится отель с номерами в виде винных бочек

Сфера туризма не стоит на месте. На сегодняшний день не составит труда найти временное пристанище на свой вкус: роскошную 5-звездочную гостиницу в самом центре пункта назначения, скромный, но уютный хостел в более спокойном районе или уединенный кемпинг вдали от цивилизации.

© Hotel De Vrouwe van Stavoren / booking.com

Опытных путешественников, вероятно, трудно чем-либо удивить. Существуют различные телепередачи и блоги, в которых показываются в том числе самые необычные отели в мире. К ним, например, можно отнести ледяной Icehotel в шведском Юккасъярви или балийский Mara River Safari Lodge, в котором отдыхающие проживают на одной территории с бегемотами и жирафами.

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Есть еще один уникальный отель, который не населен дикими животными и не построен из нестандартных материалов. Несмотря на это он также пользуется популярностью среди туристов и удивляет посетителей своим внешним видом. Подробности – в материале "Рамблера".

В 2009-м году в нидерландском городе Ставорен возвели небольшой трехзвездочный отель, который, вероятно, приглянулся бы Дионису. А все потому что локация располагает необычными номерами в виде… винных бочек. Предполагается, что заботящиеся об окружающей среде местные жители решили не избавляться от громоздких сооружений, а использовать их по другому назначению.

Hotel De Vrouwe van Stavoren / booking.com

Несмотря на скромный наружный вид, выполненные из древесины круглые комнаты могут похвастаться уютными кроватями приличных размеров, телевизорами, беспроводным интернетом и душевой с туалетом. Есть и королевские номера – в них предусмотрена сауна.

Hotel De Vrouwe van Stavoren / booking.com

Для тех, кто не готов кардинально менять обстановку и ночевать в винной бочке, есть стандартные номера. Они достаточно просторные и современные.

Hotel De Vrouwe van Stavoren / booking.com

Перекусить можно не выходя за пределы гостиницы, так как на ее территории работает небольшой ресторанчик. Он расположился под открытым небом посреди сада.

За одну ночь в "винной бочке" двум гостям придется отдать около 190 долларов. В стоимость включен завтрак. Обычный номер обойдется в 150 долларов.