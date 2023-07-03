Что нужно знать об отдыхе на Кубе, чтобы не разочароваться

Россия возобновила регулярное авиасообщение с Кубой и теперь “Остров свободы” стал более доступным для российских туристов. Однако отдых в Латинской Америке сильно отличается от Турции, Азии и Европы. Кроме того, у Кубы есть свои особенности, о которых стоит знать прежде, чем забронировать тур в эту страну.

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О том, что нужно знать перед покупкой тура на Кубу, — в материале “Рамблера”.

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Медленный интернет

Мобильного интернета здесь и вовсе нет, поэтому не стоит рассчитывать на навигаторы онлайн-карты и на то, что интернет будет с вами повсюду. Доступ к Wi-Fi на Кубе происходит по карточкам, стоимость которых разнится. Как правило, точки расположены в туристических местах, отелях и ресторанах и парках. Стоимость карточек варьируется от одного до восьми долларов, выдается карточка на час.

Интернет даже платный на Кубе очень медленный, поэтому за час вы успеете только проверить соцсети и ответить близким, друзьям и родственникам в мессенджерах. Поэтому не стоит улетать на Кубу, если вам нужно постоянно быть на связи или работать онлайн.

Высокая возможность отравиться

Если вы едете на Кубу, то лучше выбирать отели по системе “Все включено”. Самая дешевая и колоритная еда здесь продается в уличных кафе, но риск отравления там достаточно высок. Поэтому туристам, прилетающим на остров, рекомендуют питаться исключительно в отеле или в проверенных кафе и ресторанах, которые рекомендуют местные жители и гиды.

Для мытья овощей и фруктов, а также для питья лучше использовать бутилированную воду. Так как качество воды из-под крана здесь оставляет желать лучшего.

Отсутствие торговых центров