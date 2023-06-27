"Колония на Марсе": где находится самый необычный кемпинг

Кемпинг – отличный вариант для путешественников, которые любят единение с природой и самостоятельность. Отдающие ему предпочтение туристы сами продумывают маршруты следования, разъезжают по стране либо по миру, останавливаются где и когда хотят, ориентируясь исключительно на свои потребности и желания.

© Memories Aicha Luxury Camp / booking.com

Туристская инфраструктура, в свою очередь, не стоит на месте. На сегодняшний день существуют современные и комфортные для проживания локации, в которых автотуристы могут отдохнуть между разъездами.

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Одно из таких мест находится в Иордании. Чем оно притягивает людей со всего мира, и какая атмосфера там царит, – в материале "Рамблера".

Посреди пустыни Вади-Рам, прозванной "Лунной долиной", расположился комплекс из пары десятков полупрозрачных шатров.

В первую очередь стоит отдать должное самой местности: здесь есть горы из песчаника, каньоны, пещеры и скалы, среди которых можно прогуливаться. Ночью маленькие дома подсвечиваются, что создает особую атмосферу таинства и волшебства для туристов. Фактически эти огни – единственное, что выдает присутствие людей на кусочке дикой природы.

Кстати, локация привлекает не только путешественников. Именно здесь снимали такие известные фильмы, как "Трансформеры", "Марсианин", "Аладдин", "Звездные войны. Эпизод IX", "Дюна" и многие другие. Сама же пустыня является национальным парком Иордании и имеет многовековую историю. Известно, что на ее территории селились разные народы, которые оставляли после себя наскальные рисунки. Многие из них до сих пор не исследованы.

Memories Aicha Luxury Camp / booking.com

Несмотря на свое расположение, кемпинг обустроен наилучшим образом. В шатрах есть душ, отопление, мраморный пол и царские мягкие кровати, освещаемые роскошными люстрами. К услугам отдыхающих ресторан, в котором каждый день накрывается шведский стол.