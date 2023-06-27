"Колония на Марсе": где находится самый необычный кемпинг
Кемпинг – отличный вариант для путешественников, которые любят единение с природой и самостоятельность. Отдающие ему предпочтение туристы сами продумывают маршруты следования, разъезжают по стране либо по миру, останавливаются где и когда хотят, ориентируясь исключительно на свои потребности и желания.
Туристская инфраструктура, в свою очередь, не стоит на месте. На сегодняшний день существуют современные и комфортные для проживания локации, в которых автотуристы могут отдохнуть между разъездами.
Одно из таких мест находится в Иордании. Чем оно притягивает людей со всего мира, и какая атмосфера там царит, – в материале "Рамблера".
Посреди пустыни Вади-Рам, прозванной "Лунной долиной", расположился комплекс из пары десятков полупрозрачных шатров.
В первую очередь стоит отдать должное самой местности: здесь есть горы из песчаника, каньоны, пещеры и скалы, среди которых можно прогуливаться. Ночью маленькие дома подсвечиваются, что создает особую атмосферу таинства и волшебства для туристов. Фактически эти огни – единственное, что выдает присутствие людей на кусочке дикой природы.
Кстати, локация привлекает не только путешественников. Именно здесь снимали такие известные фильмы, как "Трансформеры", "Марсианин", "Аладдин", "Звездные войны. Эпизод IX", "Дюна" и многие другие. Сама же пустыня является национальным парком Иордании и имеет многовековую историю. Известно, что на ее территории селились разные народы, которые оставляли после себя наскальные рисунки. Многие из них до сих пор не исследованы.
Несмотря на свое расположение, кемпинг обустроен наилучшим образом. В шатрах есть душ, отопление, мраморный пол и царские мягкие кровати, освещаемые роскошными люстрами. К услугам отдыхающих ресторан, в котором каждый день накрывается шведский стол.
Сами автотуристы называют комплекс "невероятным инопланетным" местом с отличными видами, удобными парковочными местами и интересными экскурсиями по окрестностям. Гости просыпаются с первыми лучами солнца, а перед сном наслаждаются красивыми закатами.