Церкви для эльфов и тухлая акула: 4 неожиданных факта об Исландии

Исландия – уникальная страна с невероятными пейзажами, население которой, по данным за 2021 год, составляет всего 372520 жителей.

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Ежегодно страну посещают сотни тысяч туристов, многие из которых знают об Исландии лишь некоторые ключевые факты. А между тем это государство способно удивить даже самых искушенных путешественников.

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Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Доверие

В столице Исландии Рейкьявике проживает чуть больше 122 тысяч человек. В других населенных пунктах и того меньше. Неудивительно, что в этой стране многие горожане знают друг друга в лицо и предпочитают доверять. В Исландии не принято устанавливать высокие заборы вокруг домов и даже закрывать двери. Автомобилисты могут спокойно оставить ключи в замке зажигания, зная, что не столкнутся с угоном. А матери нередко оставляют маленьких детей в колясках при входе в магазин. Исландия занимает шестое место в рейтинге безопасных стран по версии Insurly.

Тухлая акула

Коронное блюдо исландцев – хакарль. Так именуют тухлое мясо гренландской акулы. В свежем виде это мясо крайне ядовитое, поэтому для приготовления его полгода выдерживают в бочках с гравием, а затем еще несколько месяцев вялят на солнце. Запивать деликатес принято "черной смертью" – крепким алкогольным напитком на основе картофельного спирта и тмина.

Церкви для эльфов

Многие местные жители даже во взрослом возрасте не предают детей внутри себя. Они продолжают верить в эльфов и троллей и нередко строят на своих участках церкви для сказочных существ. Но и это еще не все: перед тем, как возвести постройку, исландцы консультируются с местными ведьмами. Ведьмы должны удостовериться, что во время строительства не будут сдвигать камни, под которыми живут эльфы. Если без этого не обойтись, исландцы прибегают к магическим обрядам.

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