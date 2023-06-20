6 фактов о жизни в Таиланде, которые поражают туристов

Таиланд – колоритная страна, в которую ежегодно стекаются миллионы туристов со всего мира. Таиланд привлекает путешественников своей невероятной природой, теплым океаном, экзотической кухней и необычными развлечениями.

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Однако многие нюансы жизни местных по-настоящему поражают туристов.

Подробнее об этих особенностях – в материале "Рамблера".

Детей не принято хвалить

Даже заметив самого очаровательного ребенка в Таиланде, не стоит делать ему комплимент. Местные жители уверены: если перехвалить ребенка, с ним могут случиться плохие вещи. Поэтому даже с собственными детьми тайцы общаются весьма сдержанно.

В большинстве домов нет кухни

Арендуя жилье в Таиланде, не удивляйтесь, если в нем не будет кухни. Дело в том, что местные жители домашней еде предпочитают обеды в кафе и еду навынос. В стране множество бюджетных заведений, а готовить пищу в жару дома бывает попросту невыносимо.

Парикмахерские не работают по средам

В этот день стричься могут только члены королевской семьи. Этот закон существует уже долгие годы и тщательно соблюдается.

Тайки не носят купальники

Жители многих азиатских стран равнодушно относятся к загару и не любят проводить часы на пляже – тайцы не исключение. Более того, тайские девушки предпочитают купаться в одежде, а не в купальниках. Зачастую местные женщины считают бикини неприемлемой одеждой для появления на людях.

Местные не сидят на лестницах

Во многих европейских городах можно увидеть, как местные используют ступени крупных зданий в качестве скамейки. Многие обедают на лестнице или просто наслаждаются атмосферой города. Но в Таиланде такое не допустимо. Местные верят, что, сидя на ступеньках, человек загораживает путь добрым духам, которые охраняют жилище. Из-за этого духи не могут проникнуть в здание, чтобы выполнить свои обязанности.

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