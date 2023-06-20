6 фактов о жизни в Таиланде, которые поражают туристов
Таиланд – колоритная страна, в которую ежегодно стекаются миллионы туристов со всего мира. Таиланд привлекает путешественников своей невероятной природой, теплым океаном, экзотической кухней и необычными развлечениями.
Однако многие нюансы жизни местных по-настоящему поражают туристов.
Подробнее об этих особенностях – в материале "Рамблера".
Детей не принято хвалить
Даже заметив самого очаровательного ребенка в Таиланде, не стоит делать ему комплимент. Местные жители уверены: если перехвалить ребенка, с ним могут случиться плохие вещи. Поэтому даже с собственными детьми тайцы общаются весьма сдержанно.
В большинстве домов нет кухни
Арендуя жилье в Таиланде, не удивляйтесь, если в нем не будет кухни. Дело в том, что местные жители домашней еде предпочитают обеды в кафе и еду навынос. В стране множество бюджетных заведений, а готовить пищу в жару дома бывает попросту невыносимо.
Парикмахерские не работают по средам
В этот день стричься могут только члены королевской семьи. Этот закон существует уже долгие годы и тщательно соблюдается.
Тайки не носят купальники
Жители многих азиатских стран равнодушно относятся к загару и не любят проводить часы на пляже – тайцы не исключение. Более того, тайские девушки предпочитают купаться в одежде, а не в купальниках. Зачастую местные женщины считают бикини неприемлемой одеждой для появления на людях.
Местные не сидят на лестницах
Во многих европейских городах можно увидеть, как местные используют ступени крупных зданий в качестве скамейки. Многие обедают на лестнице или просто наслаждаются атмосферой города. Но в Таиланде такое не допустимо. Местные верят, что, сидя на ступеньках, человек загораживает путь добрым духам, которые охраняют жилище. Из-за этого духи не могут проникнуть в здание, чтобы выполнить свои обязанности.
Женщины не уходят в полноценный декрет
По закону после родов новоиспеченные матери могут взять отпуск по уходу за ребенком только на три месяца. Но многие тайки выходят на работу уже через 45 дней, потому что государство выплачивает пособие только 1,5 месяца. К тому же во многих семьях зарплата женщины является крайне важным источником дохода для всей семьи.