Как россияне отдыхали в июле в Турции

По дороге в отель наш гид говорил, что Аланья — самый теплый курорт Турции, и это оказалось правдой. Были там в начале июля и за все семь дней ни разу не было облачно или ветрено, стояла жаркая солнечная погода: температура в тени была +41 градус, а на солнце, наверное, свыше +50 градусов. Вследствие такой жары очень сильно накалялся песок: уже в 11 утра было невозможно по нему ходить, а температура моря была комфортной — +27 градусов. Даже на глубине водичка была теплой, то есть море полностью прогревалось. Рекомендую загорать утром до 11.00 и вечером после 17.00, потому что есть риск получить солнечный ожог (муж обгорел в 11 утра, находясь под зонтом).