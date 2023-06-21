Как россияне отдыхали в июле в Турции

«Муж обгорел, находясь под зонтом»: россияне рассказали, как отдыхали в июле в Турции
Русские туристы любят Турцию за множество разнообразных курортов. Но прежде, чем отправиться в долгожданное летнее путешествие, стоит узнать не только о лучших пляжах и сезонных ценах, но и о погоде.
«Рамблер» собрал реальные отзывы туристов о погоде, которая бывает в июле в Аланье, Анталье и Кемере.
Все три наиболее популярных курортных города находятся около Средиземного моря. Погода в них считается самой жаркой.
Погода в Аланье в июле:
- День — +32 °C
- Ночь — +27 °C
- Вода — +28 °C
Погода в Анталье в июле:
- День — +33 °C
- Ночь — +21 °C
- Вода — +26 °C
Погода в Кемере в июле:
- День — + 33 °C
- Ночь — +20 °C
- Вода — +28 °C
Екатерина предпочла для июльского отдыха Аланью. В целом погода в курортном городе ей понравилась, однако без проблем не обошлось. В своем отзыве женщина делится несколькими советами для будущих отдыхающих:
По дороге в отель наш гид говорил, что Аланья — самый теплый курорт Турции, и это оказалось правдой. Были там в начале июля и за все семь дней ни разу не было облачно или ветрено, стояла жаркая солнечная погода: температура в тени была +41 градус, а на солнце, наверное, свыше +50 градусов. Вследствие такой жары очень сильно накалялся песок: уже в 11 утра было невозможно по нему ходить, а температура моря была комфортной — +27 градусов. Даже на глубине водичка была теплой, то есть море полностью прогревалось. Рекомендую загорать утром до 11.00 и вечером после 17.00, потому что есть риск получить солнечный ожог (муж обгорел в 11 утра, находясь под зонтом).
Вадим выбирал для путешествия Анталью, погода в которой его вполне устроила:
Нравится здешняя погода, она идеально подходит для пляжного отдыха и совсем не переменчивая. В июле здесь дождь и ветер — явление очень редкое. Температура воздуха днем достигает +30-35 градусов, а ночью +27 градусов. Вода в море теплая — +26 градусов. Влажность минимальная. Планирую и в этом июле вернутся сюда.
Вместо привычной Анталии Борис вместе с семьей решил отправиться в Кемер. Однако месяц июль в этом городе показался ему не таким приятным, как в обычном месте отдыха:
В июле в Турции жарковато. А если учесть, что Кемер находится у подножия Тарской горы и скрыт от ветров, то здесь оказалось еще жарче. Утро и время до обеда — самое приятное для загорания и купания. Море по ощущениям горячее воздуха. После обеда наступала просто нереальная жара, бассейн — наше все. Вечера чуть прохладнее, с востока даже мог подуть ветерок. Наверное, в следующем году вернемся к привычной Анталье.