Где искупаться в Питере: отзывы

Санкт-Петербург очень богат различными водоемами, однако согласно утверждениям Городского управления Роспотребнадзора, пригоден для купания отнюдь не каждый из них.

© Unsplash

"Рамблер" выяснил, в каких водоемах можно будет безопасно искупаться этим летом, и собрал реальные отзывы местных жителей и туристов об отдыхе в этих местах.

Видео дня

Конечно, первое, что приходит на ум – Финский залив. Однако воду в нем редко признают пригодной для купания. И этот год не стал исключением. Но на пляжах можно просто отдохнуть и позагорать – оборудованных пляжей на берегу залива немало.

Озеро Безымянное, Красносельский район

Территория пляжа у этого водоема обустроена – есть туалеты, раздевалки, зонтики и кафе. Также на пляже работают спасатели и имеется детская площадка.

В этом году Роспотребнадор признал водоем пригодным для купания.

Отзывы отдыхающих:

В Красном селе это единственный водоем. В сезон пляж забит желающими позагорать и искупаться. На пляже песок и с детьми только там будет прекрасно. Но когда людей много, я могу и на берегу озера расположиться, в стороне от пляжа. Там тоже хорошо, особенно если бегать и прыгать не собираешься, а просто на пледе на травке полежать. За озером хороший присмотр со стороны города – за чистотой воды и пляжа следят регулярно. Отдыхающие, правда, бывает, сорят.

Плюсами этого места являются песчаный пляж, детская и волейбольная площадки, а также летнее кафе. Но меня настораживают работающие чуть ли не на самом берегу промышленные предприятия. Кроме того, часто замечаю плавающий мусор в воде у самого берега. Люди купают своих собак и тут же купаются маленькие дети. Я никогда в нем не купалась, и желания такого нет.

Вода хорошая, есть буйки, за которые нельзя заплывать – спасатели со станции по громкой связи ругаются. Есть раздевалка для переодевания, на другой стороне от озера находится спасательная станция и детская площадка для игр. Из минусов – осы, которых тут очень много, и песок – при небольшом ветре он летает и останется просто везде и всюду.

Ольгинский пруд, Выборгский район

Эта территория популярна благодаря своему доступному расположению и природным красотам. Добраться из центра можно, доехав на метро до станции "Политехническая", а далее около 15 минут пешком.

Пляж оборудован туалетами и раздевалками, в купальный сезон на берегу дежурят спасатели.

В этом году Роспотребнадор признал водоем пригодным для купания.

Вот, что пишут об отдыхе на Ольгинском пруду, который раньше был карьером, те, кто там уже побывал:

Пляж практически без камней, единственный минус – это соседство с дорогой (очень шумно). Я считаю, что это хорошее место для семейного досуга. Тем, кто живёт рядом, повезло с таким соседством. К тому же, если солнце припечет, можно и в лес сходить или в парк Бенуа.

Через дорогу парк Сосновка. По Светлановскому пр. Оживленный поток машин, пыльно, шумно, грязный воздух. Песчаные пляжи, скамейки вдоль набережной, с другой стороны стадион и спортклуб Алексеева. Есть спасательная станция, кабинки для переодевания. Контингент на пляже, конечно, очень своеобразный. Купаются нетрезвые отдыхающие, дети, собаки, утки.