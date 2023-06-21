Стоит ли ехать в Таиланд летом: мнения
С июня по октябрь в Таиланде длится сезон тропических дождей, но это не останавливает туристов от приобретения путевок. Дело в том, что именно в это время цены на перелет и проживание в Таиланде падают, а туроператоры уверяют, что тропические ливни не так страшны, как рассказы о них.
Туристы продолжают ездить в Таиланд летом, несмотря на то, что туристический сезон здесь заканчивается в мае. “Рамблер” собрал мнения опытных путешественников, которые побывали в этой стране летом.
Путешественники рассказывают, что впечатления от летнего отдыха в Таиланде сильно зависят от региона, везения, а также ожидания туристов. Одни за двухнедельный отдых попадают под 15-минутный дождь, а другие сидят в отеле все две недели из-за ливней.
При этом, многие отмечают разницу в ценах уже внутри страны. Якобы летом цены значительно ниже буквально на все, а также нет толп туристов в основных туристических достопримечательностях.
“За неделю дождь был 2 раза, один раз ночью и один раз днем. Днем он был достаточно продолжительным, но после него мы пошли купаться. Вода не стала холоднее ни на градус”, “А дожди, это не помеха, они не идут днями, не холодные, а достаточно теплые, даже попадая под так званый проливной дождь, вы сразу обсохните, поскольку после дождя сразу появляется солнце”, “Намного меньше отдыхающих, отели не переполнены, легко можно взять тур и спокойно себе отдохнуть не жарясь на солнце. Даже цены вне территории отеля намного дешевле, нет такой наценки, как зимой” — отметили путешественники. (Прим.ред. — здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены)
Однако есть и те, кому сезон дождей сильно испортил отдых и оставил исключительно неприятные впечатления.
“Все 10 дней отдыха лил дождь, небо было затянуто тучами, а от чудовищного уровня влажности мне все время казалось, что на улице из сливной системы очень неприятно пахнет (каждый раз приходилось зажимать нос рукой, когда я оказывалась неподалеку). Тем более я вообще не переношу этого убойного сочетания влажности и жары (а там было градусов 35)”