Стоит ли ехать в Таиланд летом: мнения

“За неделю дождь был 2 раза, один раз ночью и один раз днем. Днем он был достаточно продолжительным, но после него мы пошли купаться. Вода не стала холоднее ни на градус”, “А дожди, это не помеха, они не идут днями, не холодные, а достаточно теплые, даже попадая под так званый проливной дождь, вы сразу обсохните, поскольку после дождя сразу появляется солнце”, “Намного меньше отдыхающих, отели не переполнены, легко можно взять тур и спокойно себе отдохнуть не жарясь на солнце. Даже цены вне территории отеля намного дешевле, нет такой наценки, как зимой” — отметили путешественники. (Прим.ред. — здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены)