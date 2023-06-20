Куда поехать, чтобы посмотреть на светящееся море

Вы наверняка не раз видели снимки, на которых у берега моря или океана появляется светящаяся вода. Это — не фоторедактор и даже не нейросеть. Такое природное явление действительно существует и называется биолюминисценция. В рамках такого явления животные обладают способностью светиться.

Биолюминисценция происходит не из-за воды, а из-за живых организмов. Однако обитают они не везде — только в избранных бухтах и водоемах. В море такая особенность появляется благодаря мелкому фитопланктону, который большую часть своей жизни проводит на глубине, а при соприкосновении с берегом и воздухом начинает светиться. Такое явление можно наблюдать в разных точках земного шара. О том, куда можно поехать за ним — в материале “Рамблера”.

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Муддхоо, Мальдивы

Здесь свечение происходит по другому принципу. Планктон, который живет на глубине, собирается в небольшие стайки около берега, поэтому свечение выглядит не точечным, а пятнистым. Пятна здесь крупные и выглядят очень завораживающе. Кроме того, светится не только вода, но и песок. Свечение длится довольно долго, чаще всего его можно увидеть на протяжении всех трех месяцев лета.

Падангбай, Бали, Индонезия

В городе Падангбай в Индонезии не так много пляжей, откуда можно наблюдать биолюминисценцию. Наиболее обширным выходом к воде обладает только порт, поэтому за свечением лучше всего наблюдать под водой. Что и делают многочисленные туристы. Здесь очень развит снорклинг и дайвинг — этим промышляют местные жители и создают развлечение для туристов. Чем ближе вы сможете подобраться к планктону, тем сильнее он будет светиться.

Вьекес, Пуэрто-Рико

На острове Вьекес расположена всего одна бухта, которая располагает к наблюдению за болюминисценцией. Именно здесь водится тот самый знаменитый планктон. Туристы чаще всего наблюдают за ним со стороны берега или плывут по воде на байдарках — для этого местные жители организовали специальное развлечение. Так человек не соприкасается с водой и может вблизи посмотреть на светящийся планктон.

Тояма, Япония