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Что посмотреть в Анталье: видео

Анталья – один из самых популярных курортов в Турции. Ее берега окружены горами, а теплое Средиземное море ежегодно привлекает миллионы туристов из России.

Но помимо пляжного отдыха, в Анталье есть много интересных мест, которые стоит посетить.

Land of legends – это тематический парк, который находится в 25 километрах от курорта. Он представляет собой огромный комплекс развлечений на 63 000 гектарах земли. Это место поддет для посещения с детьми: здесь можно покататься на аттракционах и посетить аквапарк.

Если вы хотите насладиться природными красотами, то обязательно стоит посетить Тазы каньон. Это ущелье с высокими скалами и глубокими водопадами. Здесь можно прогуляться по живописным тропам, покупаться в прохладных бассейнах и заняться рафтингом.

Город Каш – это историческое место, расположенное в 200 километрах от Антальи. Он славится своими древними руинами, узкими улочками и красивыми пляжами.

Что делать, если вы заболели в путешествии

Анталья – это не только красивые пляжи и теплое море, но и множество интересных мест, которые стоит посетить.

Об этих местах рассказали на странице @Chiko_travel.

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