Что посмотреть в Анталье: видео
Анталья – один из самых популярных курортов в Турции. Ее берега окружены горами, а теплое Средиземное море ежегодно привлекает миллионы туристов из России.
Но помимо пляжного отдыха, в Анталье есть много интересных мест, которые стоит посетить.
Land of legends – это тематический парк, который находится в 25 километрах от курорта. Он представляет собой огромный комплекс развлечений на 63 000 гектарах земли. Это место поддет для посещения с детьми: здесь можно покататься на аттракционах и посетить аквапарк.
Если вы хотите насладиться природными красотами, то обязательно стоит посетить Тазы каньон. Это ущелье с высокими скалами и глубокими водопадами. Здесь можно прогуляться по живописным тропам, покупаться в прохладных бассейнах и заняться рафтингом.
Город Каш – это историческое место, расположенное в 200 километрах от Антальи. Он славится своими древними руинами, узкими улочками и красивыми пляжами.
Анталья – это не только красивые пляжи и теплое море, но и множество интересных мест, которые стоит посетить.
Об этих местах рассказали на странице @Chiko_travel.
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