Туристов в Египте подстерегают различные опасности: начиная от песчаных бурь и заканчивая морскими обитателями и кораллами. Чтобы отдых прошел без происшествий, нужно заранее выбрать безопасный отель. Не всегда стоит полагаться на отзывы туристов, поэтому нужно все проверить дополнительно.

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О том, как выбрать безопасный отель в Египте, — в материале “Рамблера”.

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Сетки

Обращайте внимание на то, есть ли у отельного пляжа дополнительные сетки. Как правило, они расположены в районе буйков и люди их не видят, но они помогают сохранять безопасность постояльцев в воде. Эти сетки не дают пробраться к берегу акулам и другим ядовитым рыбам, которые могут угрожать жизни и здоровью окружающих. Наличие сетки можно уточнить в самом отеле — для этого нужно направить официальный запрос или у туроператора. Можно попросить дополнительное подтверждение в виде фотографий того, как выглядит сетка — как правило, у отеля всегда есть такие кадры.

Расположение отеля

Египет расположен очень близко к Аравийскому полуострову — месту, где довольно часто происходят песчаные бури. Они могут испортить туристу отдых, так как во время такой погоды нельзя купаться и тяжело дышать. Песчаная буря может быть опасна для людей с астмой или хронической гипертонией, поэтому стоит выбирать курорты, которые находятся не так близко к Аравийскому полуострову, например, в районе Александрии.

Если вы очень хотите отдохнуть на популярных египетских курортах: Хургаде и Шарм-эш-Шейхе, то рассмотрите отели, которые расположены в бухтах. Так можно снизить влияние песчаной бури, если она вдруг застанет вас на отдыхе.

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