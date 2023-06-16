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Как выбрать безопасный отель в Египте

Туристов в Египте подстерегают различные опасности: начиная от песчаных бурь и заканчивая морскими обитателями и кораллами. Чтобы отдых прошел без происшествий, нужно заранее выбрать безопасный отель. Не всегда стоит полагаться на отзывы туристов, поэтому нужно все проверить дополнительно.

Как выбрать безопасный отель в Египте
© Unsplash

О том, как выбрать безопасный отель в Египте, — в материале “Рамблера”.

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Сетки

Обращайте внимание на то, есть ли у отельного пляжа дополнительные сетки. Как правило, они расположены в районе буйков и люди их не видят, но они помогают сохранять безопасность постояльцев в воде. Эти сетки не дают пробраться к берегу акулам и другим ядовитым рыбам, которые могут угрожать жизни и здоровью окружающих. Наличие сетки можно уточнить в самом отеле — для этого нужно направить официальный запрос или у туроператора. Можно попросить дополнительное подтверждение в виде фотографий того, как выглядит сетка — как правило, у отеля всегда есть такие кадры.

Расположение отеля

Египет расположен очень близко к Аравийскому полуострову — месту, где довольно часто происходят песчаные бури. Они могут испортить туристу отдых, так как во время такой погоды нельзя купаться и тяжело дышать. Песчаная буря может быть опасна для людей с астмой или хронической гипертонией, поэтому стоит выбирать курорты, которые находятся не так близко к Аравийскому полуострову, например, в районе Александрии.

Туристов в Египте предупредили об опасности

Если вы очень хотите отдохнуть на популярных египетских курортах: Хургаде и Шарм-эш-Шейхе, то рассмотрите отели, которые расположены в бухтах. Так можно снизить влияние песчаной бури, если она вдруг застанет вас на отдыхе.

Шведский стол

Отравление на отдыхе в Египте — не редкость. Из-за жары многие продукты портятся раньше, чем выходит их официальный срок годности. Поэтому на кухне просроченные блюда часто “маскируют” с помощью соусов и приправ. Изучите фотографии шведского стола и примеры блюд, которые подают в отеле. Если там есть много блюд из мяса с большим количеством соусов и приправ, то есть вероятность того, что гостиница экономит на постояльцах и подает несвежие блюда. Если на шведском столе есть много фруктов, овощей, блюда с цельным мясом, крупы и другое разнообразное питание, то можно не переживать и смело оплачивать вашу бронь.

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