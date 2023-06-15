3 самые переоцененные локации Стамбула

Стамбул по-прежнему притягивает к себе путешественников со всего мира. И не зря: здесь действительно есть, на что посмотреть. Это колоритный город, самая настоящая восточная сказка, в которую хочется окунуться с головой. И сделать это, как правило, легче всего за счет посещения самых известных достопримечательностей.

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"Рамблер" расскажет о главных минусах трех таких локаций Стамбула.

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Улица Истикляль

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По праву самая популярная пешеходная улица города. На Истикляле располагаются магазины известных международных брендов одежды, обуви и украшений, огромное количество кафешек и ресторанов. Многие заезжают сюда посмотреть на курсирующий по улице исторический трамвай. Помимо этого, вдоль нее протягиваются красивые величественные здания, которые представляют собой памятники архитектуры. Наконец, здесь поселились генеральные консульства России, Франции, Нидерландов и других стран, что также придает статуса Истиклялю.

Неудивительно, что здесь можно наблюдать нескончаемый поток туристов и местных жителей чуть ли не в любое время суток. Не самое лучшее место для спокойной прогулки и уединенного обеда. Если вы не любите суету, шум и большие скопления путешественников, то сюда ехать не стоит.

Султанский гарем, Топкапы

Dan / commons.wikimedia.org

Место, в котором можно прикоснуться к истории Османской империи. На сегодняшний день музей считается одной из самых известных и посещаемых туристических достопримечательностей Стамбула. Гарем, украшенный изразцами Кютахья и Изник, насчитывает более 300 комнат, 9 бань, 2 мечети, больницу, палаты и прачечную. Среди самых ярких комнат Тайные палаты Мурада III и Ахмеда III, а также апартаменты наследного принца с внутренними фонтанами. Музей, как следовало ожидать, пользуется особой популярностью у фанатов "Великолепного века", который, кажется, все еще набирает обороты.

Как следствие: толпы туристов и отсутствие возможности изучить дворец в комфортной обстановке, рассмотреть все таблички и указатели без спешки. К тому же, некоторые путешественники жалуются, что далеко не все комнаты вызывают интерес: многие из них скромно обставлены и не то чтобы впечатляют глаз. Да и дождаться гида, который в подробностях расскажет интересные истории о правителях империи и их семьях, не всегда удается.

Гранд-базар

Mike McBey / commons.wikimedia.org

Один из самых популярных рынков не только в стране, но и в мире, он является самой настоящей достопримечательностью города. Здесь царит особая восточная атмосфера со всеми присущими ей атрибутами. Туристы приезжают на базар не только закупиться аксессуарами, платками, изделиями из керамики, пряностями и всевозможными сувенирами, но и просто прогулять по его лабиринтам, выпить турецкий кофе в местном кафе. Вероятно, посещение рынка действительно погрузит вас в уникальную атмосферу Турции и позволит лучше понять город, но здесь не удастся долго находиться.