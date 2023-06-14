Не только море: почему вам стоит обязательно посетить Турцию этим летом
Турция — красивая страна с восхитительной едой, красочными городами и богатой культурой. Это то место, куда побывав один раз, невозможно не вернуться снова. Многим может показаться, что в Турцию стоит ехать только за морем. "Рамблер" объяснит, почему это не так.
Почему бы этим летом не посетить Турцию впервые? Вот главные причины, чтобы убедить вас немедленно спланировать эту поездку!
Кухня
Турецкая кухня невероятно ароматна, сочетая в себе европейские, азиатские и ближневосточные вкусы. Одно из самых популярных блюд, которые вы увидите в ресторанах, — это меззе — дегустационное блюдо из хлеба, соусов-намазок, овощей и многого другого.
Турция также побалует туристов вкусными мясными блюдами из шашлыка, шаурмы, рагу и многого другого. На десерт попробуйте Maraş dondurması– турецкое мороженое, которое очень-очень медленно тает. Этот охлаждающий десерт станет идеальным лакомством теплыми летними вечерами.
Вы также сможете насладиться турецким кофе и пахлавой, рахат лукумом, лодочками "пиде", десертом кенефе, пахлавой с козьим мороженным.
Стамбул
Стамбул заслуживает отдельного упоминания, потому что это действительно одна из самых волшебных частей Турции. Это единственный город в мире, расположенный на двух континентах. Город, «где восток встречается с западом», может многое предложить туристам. Во-первых, посетите огромный Гранд базар, на котором более 4000 павильонов и ларьков, торгующих ювелирными изделиями, антиквариатом, сладостями и другими товарами.
Можно посетить многочисленные дворцы, мечети и, конечно, Собор Святой Софии, который сейчас переделали в мечеть-музей. Кроме того, стоит прогуляться по невероятно красочным районам Стамбула, поужинать с видом на море и съездить на водную прогулку по Босфору.
А что если полетать
Одним из самых популярных туристических направлений Турции считается Каппадокия, невероятные скалисто-пустынный регион, где каждый день взлетают в небо сотни воздушных шаров.
Встречать рассвет в горах Каппадокии с видом на это невероятное зрелище – то, ради чего точно стоит посетить Турцию. Поверьте – это опыт, который вы запомните на всю оставшуюся жизнь!
Эгейское побережье
Средиземноморское побережье Эгейского моря — одна из самых красивых береговых линий в этой части мира. Туристы смогут совершить однодневную экскурсию на лодке, плывущей по ярко-синим водам, чтобы в полной мере насладиться видом.
Многие рекомендуют пройтись по маршруту «Ликийский путь». Этот маршрут проходит вдоль турецкого побережья, откуда открывается вид на воду с одной стороны и величественные горы с другой. Тропа четко обозначена и включает остановки общественного транспорта по пути. Можно попробовать пройти весь маршрут, останавливаясь по пути в небольших отелях. Обязательно отправляйтесь по этому маршруту в начале лета, пока жара не стала невыносимой.
Летние развлечения
Для любителей активного отдыха Турция может многое предложить. Во-первых, это джип-экскурсии по Аланье. Тур включает в себя поездку через Таврские горы, наблюдение за прекрасным видом на ландшафт Аланьи и остановки в небольших деревнях, чтобы попробовать настоящий традиционный турецкий хлеб.
Пока вы в Алании, добавьте вторую экскурсию и займитесь дайвингом в первом в Европе подводном музее Сиде. 110 скульптур были аккуратно помещены в воду.
Наконец, посетите один из 1500 термальных горячих источников, разбросанных по всей стране. Любимое место многих туристов — термальные источники Памуккале.
Археологические памятники
Для любителей истории Турция предлагает целый список археологических памятников, которые определенно стоит изучить. Всего в стране насчитывается 28 археологических памятников, которые отражают некоторые из самых ранних цивилизаций в мире. Вы можете посетить исторические руины древних руин в Эфесе, Анталии, забытый армянский город Ани, древний город Троя и неолитическое святилище Гебекли-Тепе.