Почему вам стоит обязательно посетить Турцию этим летом

Турция — красивая страна с восхитительной едой, красочными городами и богатой культурой. Это то место, куда побывав один раз, невозможно не вернуться снова. Многим может показаться, что в Турцию стоит ехать только за морем. "Рамблер" объяснит, почему это не так.

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Почему бы этим летом не посетить Турцию впервые? Вот главные причины, чтобы убедить вас немедленно спланировать эту поездку!

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Кухня

Турецкая кухня невероятно ароматна, сочетая в себе европейские, азиатские и ближневосточные вкусы. Одно из самых популярных блюд, которые вы увидите в ресторанах, — это меззе — дегустационное блюдо из хлеба, соусов-намазок, овощей и многого другого.

Турция также побалует туристов вкусными мясными блюдами из шашлыка, шаурмы, рагу и многого другого. На десерт попробуйте Maraş dondurması– турецкое мороженое, которое очень-очень медленно тает. Этот охлаждающий десерт станет идеальным лакомством теплыми летними вечерами.

Вы также сможете насладиться турецким кофе и пахлавой, рахат лукумом, лодочками "пиде", десертом кенефе, пахлавой с козьим мороженным.

Стамбул

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Стамбул заслуживает отдельного упоминания, потому что это действительно одна из самых волшебных частей Турции. Это единственный город в мире, расположенный на двух континентах. Город, «где восток встречается с западом», может многое предложить туристам. Во-первых, посетите огромный Гранд базар, на котором более 4000 павильонов и ларьков, торгующих ювелирными изделиями, антиквариатом, сладостями и другими товарами.

Можно посетить многочисленные дворцы, мечети и, конечно, Собор Святой Софии, который сейчас переделали в мечеть-музей. Кроме того, стоит прогуляться по невероятно красочным районам Стамбула, поужинать с видом на море и съездить на водную прогулку по Босфору.

А что если полетать

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Одним из самых популярных туристических направлений Турции считается Каппадокия, невероятные скалисто-пустынный регион, где каждый день взлетают в небо сотни воздушных шаров.

Встречать рассвет в горах Каппадокии с видом на это невероятное зрелище – то, ради чего точно стоит посетить Турцию. Поверьте – это опыт, который вы запомните на всю оставшуюся жизнь!

Эгейское побережье

Средиземноморское побережье Эгейского моря — одна из самых красивых береговых линий в этой части мира. Туристы смогут совершить однодневную экскурсию на лодке, плывущей по ярко-синим водам, чтобы в полной мере насладиться видом.

Многие рекомендуют пройтись по маршруту «Ликийский путь». Этот маршрут проходит вдоль турецкого побережья, откуда открывается вид на воду с одной стороны и величественные горы с другой. Тропа четко обозначена и включает остановки общественного транспорта по пути. Можно попробовать пройти весь маршрут, останавливаясь по пути в небольших отелях. Обязательно отправляйтесь по этому маршруту в начале лета, пока жара не стала невыносимой.

Летние развлечения

Для любителей активного отдыха Турция может многое предложить. Во-первых, это джип-экскурсии по Аланье. Тур включает в себя поездку через Таврские горы, наблюдение за прекрасным видом на ландшафт Аланьи и остановки в небольших деревнях, чтобы попробовать настоящий традиционный турецкий хлеб.

Пока вы в Алании, добавьте вторую экскурсию и займитесь дайвингом в первом в Европе подводном музее Сиде. 110 скульптур были аккуратно помещены в воду.

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Наконец, посетите один из 1500 термальных горячих источников, разбросанных по всей стране. Любимое место многих туристов — термальные источники Памуккале.

Археологические памятники

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