4 правила жизни китайцев, которые вводят в ступор европейцев

Чтобы понять образ жизни китайцев, недостаточно одной недельной поездки в страну. Культура местных жителей настолько сложная и многообразная, что изучать ее можно годами и все равно так и не разгадать до конца.

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Многие привычные для китайцев вещи по-настоящему удивляют жителей Европы: какие-то вводят в ступор, а какие-то хочется перенять.

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Подробнее о правилах жизни китайцев, о которых стоит знать перед поездкой в страну – в материале "Рамблера".

Ходьба назад и не только

Здоровый образ жизни – крайне важный аспект для большинства китайцев, и подтверждение этому можно встретить на каждом шагу. Как правило, по утрам местные жители выполняют оздоровительную гимнастику тай-чи, а вечерами собираются в парках и на площадях для того, что потанцевать.

Среди местных пенсионеров популярна ходьба назад: пожилые люди собираются группами и вместе ходят спиной вперед. Считается, что это упражнение благотворно влияет на мышцы спины, а также является профилактикой старческого слабоумия.

Ухоженные мужчины

Китайские мужчины уделяют куда больше внимания своему внешнему виду, чем женщины. В Поднебесной огромное количество магазинов мужской парфюмерии и модной одежды. А еще встретить здесь мужчину с маникюром, укладкой и непременно одетого с иголочки гораздо проще, чем такую же женщину.

Для китайцев внешний вид – первый показатель роскошной жизни, а к роскоши неравнодушно большинство местных жителей.

Нелюбовь к банным процедурам

Китайцы убеждены, что частое мытье нередко приводит к тяжелым болезням. При этом они не игнорируют гигиену, а лишь переиначивают ее на свой лад: в гостях у китайцев вы наверняка найдете мокрые полотенца. Нередко местные жители используют именно эти полотенца вместо того, чтобы ходить в душ.

Культ еды

Любое важное событие в Поднебесной сопровождается внушительным банкетом – будь это день рождения, или переговоры с клиентом. Китайцы обожают свою национальную кухню, и это одна из тем, на которую они могут говорить часами.