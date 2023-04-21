Как живут люди в китайском подземном городе

В провинции Хэнань в Китае расположен город Самэхи, который наполовину находится под землей. Там сложилась уникальная традиция строить дома в земле, а не над ней. Такой тип жилья называется яодун, что с китайского переводится как “пещерный дом”. Люди до сих пор живут в этих домах, которые внесены в список наследия Китая.

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О том, как появились и как устроены подземные дома, — в материале “Рамблера”.

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Многовековая традиция

Согласно утверждениям историков и археологов, этим домам уже более четырех тысяч лет и появились они в период правления династий Мин и Цин. Подземные дома начали строить в местах, где было много глиняной почвы. Ее было просто обрабатывать и строить из глины подземные дома.

Популярность яодунов то поднималась, то падала. Когда люди начали переезжать в большие города, подземные дома начали строить вблизи них. Если раньше такое жилье считалось довольно скромным, то сейчас в них провели электричество, воду и систему канализации.

Современные яодуны продолжают пользоваться популярностью у приверженцев такого типа жилища. Одни люди продолжают традиции своих предков, а другие покупают такое жилье с целью экономии.

Han Xu/Flickr

Как устроена жизнь в подземном доме

Каждый дом расположен в 6-11 метрах под землей. У него небольшая площадь, в яодунах не может быть больше трех комнат. Сверху у этого жилья есть окна и в случае непогоды их закрывают плотной бумагой. Дверей в яодуне тоже нет — их заменяет плотная ткань, подвешенная над входом. Яодун удобен тем, что зимой сохраняет в себе тепло, а летом в таком доме прохладно. Тем не менее, такой тип жилья популярен преимущественно в центре и на юге Китая. В каждом доме есть печь (кан), которая также служит кроватью.

В яодуне есть свет, вода и канализация. Он подключен к основным системам города, поэтому по комфорту практически не отличается от обычных домов. Здесь живут преимущественно пожилые люди, так как при таком типе жилья гораздо удобнее заниматься сельским хозяйством.