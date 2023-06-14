Необычные отели, в которые можно заселиться

Чтобы путешествие запомнилось, нужно грамотно выбирать не только страну, которую собираешься посетить, но и отель. Однако однообразные гостиницы могут легко наскучить туристам.

© Museumhotel.com.tr

«Рамблер» делится подборкой трех необычных отелей, куда можно заселиться во время своего путешествия.

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Crazy House во Вьетнаме

Crazy House/trip.com

Отель «Сумасшедший дом» находится во Вьетнаме, а именно — в городе Далате. Внешний вид этого здания часто сравнивают со сказочными постройками. С виду отель напоминает гигантское дерево, у которого причудливо изгибаются ветви. Дизайн включает в себя элементы природы — грибы, паутину, животных.

Создательница этого отеля Данг Вьет Нга училась в Москве на архитектора, после чего вернулась к себе на родину во Вьетнам. По ее словам, экспрессионистский вид здания был вдохновлен творениями каталонского архитектора Антонио Гауди. С момента открытия в 1990 году постройка получила признание за свою уникальную архитектуру. Более того, о ней писали многочисленные путеводители, а китайская газета People's Daily включила отель в список десяти самых необычных зданий мира.

Museum Hotel в Турции

Museumhotel.com.tr

У подножья скалы-крепости Учхисар находится Museum Hotel — турецкий отель, чьи номера стилизованы под пещеры. Комнаты переполнены бесценными вещицами разных периодов истории Турции, а из окон открывается потрясающий вид на долину Каппадокии. Кроме того, отдельный восторг могут вызывать разноцветные воздушные шары, которые часто летают в небе на фоне закатов.

Атмосферу этого места можно назвать романтичной и отлично подходящей для уединения. Открытый бассейн с подогревом, комнаты с джакузи и краниками для вина, которое можно пить, также заслуживают внимания.

Sheraton Huzhou Hot Spring Resort в Китае

The Sheraton Huzhou Taihu Lake Hot Spring Resort & Spa/trip.com

Этот отель находится в китайском городе Хучжоу. С виду он напоминает подкову и имеет высоту в 27 этажей. Расположилось причудливое по форме здание в живописном районе около озера Тайху. Из-за нестандартного вида постройке часто давали забавные прозвища, например «пончик». Однако благодаря сюрреалистическому отражению в водной глади отель также прозвали «лунным».