Не только Пекин: какие города в Китае стоит посетить

Китай славится своей историей и культурой, чем и привлекает много туристов. Здесь идеально отдыхать, так как найдутся развлечения для разных членов семьи и под любые интересы. Однако не стоит обходиться одним только Пекином, если вы приехали в путешествие в Китай.

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В материале “Рамблера” — о том, какие города в Китае, помимо Пекина, стоит посетить.

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Шанхай

Это — крупный финансовый центр Китая, и один из ведущих городов в Азии, поэтому на него точно стоит посмотреть. Именно здесь сосредоточены самые модные бутики, самые роскошные рестораны и все самое дорогое — тоже именно здесь. Иногда Шанхай называют азиатским Дубаем. Это такой же мегаполис, где каждое развлечение будет преподноситься с приставкой “самый”.

Окрестности Шанхая славятся своими парками развлечений. Можно доехать до Диснейленда, самого большого в мире аквапарка и других тематических мест развлечений.

Гонконг

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Этот город интересен туристам своей необычной сформировавшейся культурой. До 1997 года Гонконг был колонией Великобритании, а потом был передан Китаю. Гонконг расположен на острове и сейчас имеет статус специального административного района. Это — город высоток и технологий, где древняя китайская культура и современность слились воедино. Однако туристам рекомендуют осматривать не только сам город, но и его окрестности. Рядом с Гонконгом расположены природные парки и другие развлечения.

Гуанчжоу

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Один из самых самобытных мегаполисов Китая. Гуанчжоу — один из древнейших городов в мире и одновременно с этим самый быстроразвивающийся город в Китае. Ежегодно именно этот город становится центром различных фестивалей. Всего в нем 10 районов, каждый из которых стоит внимания туристов. В одном расположены музеи, в другом вы найдете все для удачного шопинга, а в третьем стоит просто гулять по узким улицам, впитывая в себя историю страны.