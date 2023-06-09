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5 действенных способов сэкономить на отдыхе в Турции

Из года в год Турция остается одной из самых востребованных стран для путешествий среди россиян. И это вполне объяснимо, ведь здесь есть все, что нужно, для незабываемого отдыха: комфортный климат, теплое море, удивительная природа, уникальные памятники истории и культуры, а также вкусная еда.

5 действенных способов сэкономить на отдыхе в Турции
© Unsplash

Кроме того, для поездки в Турцию россиянам не нужна виза, а еще в страну нередко появляются билеты по приятной цене.

Подробнее о том, как сэкономить на поездке в Турцию – в материале "Рамблера".

Поездки в несезон

Основная масса туристов приезжает в Турцию в летний период. Именно поэтому летом цены на жилье и развлечения здесь особенно высоки. Если хотите сэкономить, отправляйтесь в Турцию в другие месяцы. Лучшим вариантом будет конец мая или первая половина сентября – в этот период море уже теплое и подходит для купания, а цены при этом ниже на 20-30% по сравнению с летним сезоном.

Непопулярные курорты

Цены на самых "раскрученных" курортах в разы выше, чем на менее популярных. При этом на качество услуг низкие цены никак не влияют. Вместо Анталии попробуйте отдохнуть в Алании или исследуйте более восточные области Турции. Так вы сможете не только сэкономить, но и скрыться от толп других туристов.

Отдаленность от моря

Чем ближе отель к морю, тем дороже он вам обойдется. Присмотритесь к вариантам, которые предоставляют бесплатные трансферы на пляж – такие объекты размещения куда доступнее, но и моря они вас не лишают.

Экономия на гидах

Если вам захочется осмотреть достопримечательности, отправляйтесь до них на местном автобусе или возьмите машину в аренду. Второй вариант все равно будет значительно дешевле, чем полноценная экскурсия. При этом вы сможете двигаться в своем темпе и останавливаться там, где пожелаете.

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Нетуристические заведения

Обратите внимание на заведения, в названиях которых есть слово Lokantasi. Это турецкие аналоги привычных нам столовых, где можно вкусно, сытно и недорого пообедать. Обед на двоих здесь обойдется от 50 до 100 лир.

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